Il Capodanno di Alessandro Borghese a Venezia

CENA-EVENTO & AFTER MIDNIGHT PARTY – 700€ (open bar); AFTER MIDNIGHT PARTY – 250€ (3 free drink)

Prezzo CENA-EVENTO & AFTER MIDNIGHT PARTY – 700€ (open bar); AFTER MIDNIGHT PARTY – 250€ (3 free drink)

Dopo la domanda “Ci vediamo prima di Natale per farci gli auguri?” la richiesta più gettonata delle conversazioni prefestive con amici e parenti è “Cosa fai a Capodanno?”.

Il vulcanico Chef Alessandro Borghese si prepara a festeggiare la notte più lunga dell’anno per la prima volta a Venezia nel nuovo ristorante AB - Il lusso della semplicità a Ca’ Vendramin Calergi, storico palazzo del Cinquecento, sede anche del Casinò. Burle, Musica e Burlesque è una serata-evento all’insegna della convivialità, dell'intrattenimento di qualità e ospiti speciali che verranno annunciati nei prossimi giorni. Durante la serata anche DJ set a sorpresa con nomi di primo piano.

Per il Cenone di Capodanno lo chef Alessandro Borghese propone un menu degustazione accompagnato da performance di musica e burlesque nelle sale storiche di Ca’ Vendramin Calergi, palazzo abitato a fine ‘800 da Richard Wagner. Ad attendere i veneziani e i tanti turisti della Serenissima, una notte di San Silvestro unica, nello stile dello chef Alessandro Borghese, all'insegna dell'ottimismo. Sabato 31 dicembre si comincia alle 19 con tre entrée a passaggio (pillow cracker con speck d’anatra e gel d’uva, caviale di aringa affumicato e panna acida, hummus di castagne) per dare il benvenuto agli ospiti abbinati a un calice di bollicine.

A seguire la cena placé prevede: “chiccettada” in omaggio a Venezia (cubo di risotto alla milanese, salsa di midollo, nocciola tostata; Bao in doppia cottura con polpo alla brace, broccolo fiolaro, acciuga, olio all‘Nduja; Carpaccio di volpina marinata, leche de tigre, cetriolo al wasabi; Moeca croccante, radicchio tardivo di Treviso in saor); Capasanta affumicata a caldo, caviale, crema di cavolfiore al cioccolato bianco, quinoa croccante; Risotto alla busara di cannocchie, aglio nero, anice; Trancio di ombrina marinata in koji, foie gras d’oca, tartufo nero pregiato, salsa olandese al caviale, olio all’erba cipollina; Limone, pepe timut, liquirizia; Soffice pan brioche caramellato al burro di Normandia, noci pecan, radicchio di Treviso, cioccolato fondente, gelato alla vaniglia bourbon.

In vista di mezzanotte si cambia la sala e ci si sposta nel Salone da ballo di Ca’ Vendramin Calergi per il caffè e la piccola pasticceria. Ma non finisce qui! Dopo la mezzanotte verrà servito uno dei must di Capodanno: Musetto e lenticchie, perché le tradizioni vanno rispettate! A notte fonda, live cooking di Alessandro Borghese con la sua iconica Cacio&Pepe.