Sapori street food festival: estate 2020

L’Associazione Culturale Good Vibes, organizzatrice del Sapori street food festival, per l’estate 2020, vista l’emergenza coronavirus, propone l’evento sotto forma di market. L’edizione 2020 farà tappa a Santa Maria di Sala dal 23 al 26 luglio negli impianti sportivi di Via Olimpia, grazie al patrocinio del Comune Santa Maria di Sala e della Regione del Veneto.

Lo street food porterà, dunque, eccellenze di varie località, permetterà di assaggiare pietanze, birre, bibite e prelibatezze di ogni tipo, preparate da chi ha scelto questo tipo di lavoro spostandosi per il mondo con un furgone per far conoscere la propria cucina. Per i giorni della manifestazione sono previsti anche concerti dal vivo, in modo da arricchire ulteriormente l’offerta e unire il gusto dei cibi alla cultura musicale e all’intrattenimento e mercatini dell’artigianato.

Ecco il programma della quattro giorni: giovedì 23 apertura truck food area alle 18. Lo Sfogatoio con Baxo & Fedro di Radio Piterpan Dj set con Graziano Diesis Live di Liam, Vin Martin, Elena Murarotto e Alessandro Da Ros. Venerdì 24 apertura alle 18. Radio Piterpan Dj set con Graziano Diesis Live dei Sonohra. Sabato 25 apertura Truck food area alle 12 e alle 18. Esibizione unità cinofile della Sezione Veneto/Emilia Romagna Video Pop Chart di Radio Piterpan con Andy Mancuso & Monica Morgan. Domenica 26 Sapori e Motori a pranzo, ti aspettiamo con la tua auto dalle 12, apertura Truck food area alle 18, Live di Sir Oliver Skardy direttamente dai Pittura Freska.

Si potrà accedere all’area food e show solo indossando la mascherina e rispettando la distanza interpersonale di 1 metro. L’accesso al Sapori market sarà gratuito con due fasce orarie per la cena, ma visto il contingentamento degli ingressi è preferibile prenotare (a titolo gratuito) i posti sia per mangiare che per gli spettacoli sul sito www.saporifestival. it/prenotazioni.