Torna il Sagrone di Vigonovo con street food, musica, spettacoli e mercatini

Il Sagrone di Vigonovo torna da giovedì 7 a lunedì 18 settembre con stand enogastronomici, street food, musica, spettacoli, gara ciclistica, auto raduno, luna park, mercatino di artigianato artistico e hobbistico, uno spettacolo pirotecnico e molto altro.

Il programma

Dal 7 al 10 ci saranno dodici differenti food truck provenienti da tutta Italia. Ogni sera protagonista sarà la musica: giovedì 7 Gilbert & Simone Chivilò live music; venerdì 8 Electro Night con Luca Morris & Matteo Carraro; sabato 9 musica anni 80/90/2000 con Michele L. & Simone Baldo; domenica 10 Ariloo - 80's Acoustic Disco Duo. Da giovedì 14, alle 21 musiche caraibiche e ballo latino americano; venerdì 15, sabato 16 e domenica 17, dalle 21, ballo liscio. Luna park da giovedì 14.

Sabato 9 la festa prevede anche questi appuntamenti: alle 15 escursione gratuita in canoa sull’idrovia del parco Sarmazza a cura dell’associazione Pinna Gialla, partenza dalla passerella di via Ariosto; alle 16 Vicus Aisto Run, marcia non competitiva. Dalle 18.30 stand gastronomico in area parrocchiale con mercatino Caritas e pesca di beneficenza. Dalle 19 mercatino hobbisti e creativi in piazza don Chiarotto.

Domenica 10 al mattino “Vigonovo Motori” con entrata e sfilata di auto d’epoca nella passerella di piazza Marconi. Alle 18 secondo raduno bandistico Città di Vigonovo a cura della Supersonic Band e Majorettes di Tombelle. Sfilata per le vie del centro con arrivo in piazza Marconi.

Lunedì 11 tradizionale mercato nelle vie principali.

Martedì 12 festa della terza età e della solidarietà con santa messa alle 18 presso la parrocchia e alle 19.30 cena presso lo stand gastronomico. Quota di partecipazione 15 euro. Per non residenti e persone con meno di 65 anni il costo è di 21 euro. Adesioni presso il centro Argento Vivo entro l’8 settembre.

Giovedì 14, alle 20, serata del bambino con sconti e prezzi speciali presso tutte le attrazioni del luna park.

Sabato 16 notte bianca con musica, negozi aperti ed esibizioni artistiche lungo le vie di Vigonovo.

Domenica mattina 17 gara ciclistica amatoriale con partenza da via Roma Memorial Marcello Bellò.

Lunedì 18 conclusione con estrazione della tombola (primo premio mille euro) e spettacolo pirotecnico a basso impatto acustico davanti al municipio.