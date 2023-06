L'Arsenale fa da cornice alla seconda giornata del Salone Nautico

L'Arsenale di Venezia ha aperto ieri le sue porte alla quarta edizione del Salone Nautico di Venezia, inaugurato alla presenza del presidente del Senato, Ignazio La Russa, del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Matteo Salvini, del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e del presidente del Veneto, Luca Zaia. Una cerimonia aperta dal coro stabile del Teatro La Fenice e che ha visto il saluto dal cielo di due elicotteri della marina militare. Oggi, il cuore dell'industria navale della Serenissima farà da cornice alla seconda giornata del "boat show" lagunare, che proseguirà fino a domenica 4 giugno.

Salone Nautico, giorno 2: il programma

Conferenze, convegni, eventi culturali, attività sportive e laboratori animeranno la giornata di giovedì, con focus principale sul Mose. Nel corso di un convegno, al quale parteciperà, da remoto, anche il ministro Salvini, si parlerà del sistema di paratoie lagunare come "best practice" a livello mondiale per la protezione delle città dall’innalzamento dei mari e i fenomeni di marea. È il tema che inaugura la Biennale della Sostenibilità, manifestazione promossa e organizzata dalla Fondazione Venezia capitale mondiale della sostenibilità, che si snoderà fino al 25 novembre in una serie di eventi dedicati alla riflessione e al confronto internazionale sui temi dello sviluppo sostenibile del territorio, a partire dalle esperienze maturate a Venezia.

Durante il convegno sarà presentato il percorso fatto in questi anni, che ha reso Venezia «una città più sicura e un modello per altre realtà in giro per il mondo che devono affrontare problemi analoghi». Verranno inoltre presentati altri sistemi di difesa in Europa e nel mondo e la loro esperienza operativa verrà discussa in un workshop a cui partecipano i diretti responsabili della loro gestione affiancati da esperti internazionali.