L'Arsenale di Venezia è pronto a ospitare un Salone Nautico da record

Per la terza volta negli ultimi quattro anni, l'Arsenale di Venezia si appresta a ospitare il Salone Nautico, in programma da sabato 28 maggio a domenica 5 giugno. Sarà un'edizione che comincerà il giorno prima del tradizionale "sposalizio col mare" della Festa della Sensa e si concluderà il giorno della Vogalonga, andando a rafforzare simbolicamente il legame con la storia e la tradizione lagunare.

Sarà un'edizione da record, con il 25% in più di imbarcazioni esposte, che passa da 240 del 2021 a 300, per una lunghezza totale di 2,7 chilometri (lo scorso anno erano 1,8). Riconfermato anche il 98% degli espositori, che quest'anno saranno più di duecento. Ci sarà spazio per nuovi cantieri, grandi e piccole imbarcazioni, e un focus importante, come da tradizione, sull'ecosostenbilità. Ci saranno anche intere zone dedicate al mondo dell'elettrico e dell'ibrido, e un'area in cui saranno ospitate 60 imbarcazioni che presentano soluzioni di "refitting", ossia di conversione da termico a elettrico.

La Riviera principale sarà lunga circa 300 metri, e ospiterà più di 40 imbarcazioni e yacht di grandi dimensioni dei gruppi più importanti a livello internazionale, con le conferme di Ferretti, Azimuth e Absolute, e la partecipazione delle 'new entry' San Lorenzo, Arcadia e Rizzardi. Cinque tese interne (89, 90, 91, 92 e 94) saranno quindi dedicate ad altri cantieri e ad eccellenze artigiane del territorio che si occupano di design e realizzazione di interni per imbarcazioni di lusso.

L’ammiraglio Andrea Romani, comandante dell’Istituto di Studi Militari Marittimi ha ricordato che la Marina Militare - che collabora alla realizzazione dell'evento con Vela - sarà presente al Salone sia con gli stand sia portando tre importanti navi (Procida, Tedeschi e, in riva San Biagio, Comandante Foscari) e con un’esibizione di un team di avio lancio da due elicotteri che ammarerà nelle acque dell’Arsenale con atterraggio di precisione.

Come evidenziato dal direttore operativo di Vela spa, Fabrizio D’Oria, il tema "orizzontale" del Salone sarà la sostenibilità, «che vede Venezia in prima linea come candidata mondiale grazie alla sua conformazione che la rende un laboratorio a cielo aperto capace di guardare al futuro promuovendo un modello ambientale. - ha commentato il direttore operativo di Vela, Fabrizio D'Oria - Sarà quindi il tema della ricchissima offerta culturale nei diversi convegni che ogni giorno animeranno la manifestazione: una trentina di convegni che indagheranno i diversi temi legati all’andar per mare in maniera sostenibile».

«Ringrazio i cantieri che danno fiducia al Salone - ha detto il primo cittadino, Luigi Brugnaro - Venezia è il palcoscenico migliore per i loro prodotti di eccellenza perché sa unire la tradizione ai temi della modernità. Ringrazio anche la Marina Militare per la continua collaborazione che ci consente di allestire l’Arsenale. Vedremo tante barche e ci sarà tanta sostenibilità, il tema su cui la nostra città si è candidata a capitale mondiale. Sarà - ha concluso - un Salone di ricerca tecnologica, di innovazione, di sperimentazione, di design e cultura della nautica, un settore in cui l'Italia primeggia».

I nove giorni di manifestazione saranno anche l’occasione per dare spazio al intrattenimento con regate e trofei, con un programma ricco tra cui spiccano manifestazioni motonautiche con l’arrivo della Pavia Venezia e regate come la Salone Nautico Cup, oltre a molte occasioni di relax per le famiglie e i bambini con attività, punti di ristorazione, voga e vela e riscoperta dei luoghi dell’Arsenale.