Si scaldano i motori del Salone Nautico

L'Arsenale di Venezia apre le sue porte alla terza edizione del Salone Nautico, in programma dal 28 maggio al 5 giugno con una serie di novità che lo renderanno più centrale per il mercato della nautica da diporto. Si rafforza la collaborazione con la marina militare per un evento che coprirà due weekend, oltre al ponte del 2 giugno, che l’anno scorso ha visto la presenza di oltre 30 mila visitatori, nel primo evento nautico in presenza dallo scoppio della pandemia.

Eco-sostenibilità e tecnologie a basso impatto saranno il "fil rouge" di tutte le aree tematiche, dove il meglio della produzione italiana e internazionale saranno presentate in simbiosi con le loro evoluzioni green. Questa impostazione ricalca il trend dell’evoluzione verso l’elettrico che sta toccando tutti i segmenti dell’industria nautica e del suo indotto. Come nelle precedenti edizioni, parteciperanno i gruppi del settore, che hanno confermato la loro presenza: oltre ad Azimut Benetti, Beneteau e Ferretti Group, già presenti nella seconda edizione, ci sarà il debutto di Sanlorenzo e Sunseeker.

Per rispondere alle esigenze degli espositori che crescono e per ospitare le loro barche, ci saranno anche nuovi pontili e la lunghezza complessiva delle barche esposte sarà superiore a due chilometri e mezzo. Gli organizzatori hanno anche previsto una ridistribuzione degli stand e delle attività all’interno delle Tese, per rendere ancor più agevole la visita. «È l'occasione per confermare la nostra città non solo come capitale del mare, - ha commentato il sindaco, Luigi Brugnaro - ma anche della sostenibilità e dell'innovazione. A Venezia tradizione e futuro sono di casa, e la terza edizione del Salone sarà ricca e innovativa, piena di eccellenze e di passione».