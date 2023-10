A Mestre i bambini potranno salire sui mezzi Veritas per la raccolta differenziata. Si tratta di un'iniziativa del Gruppo Veritas rivolta a tutti i bimbi e alle bimbe di età compresa tra i 6 e i 12 anni che potranno vivere un'esperienza unica nel suo genere, quella di salire a borso dei camion per la raccolta differenziata e scoprire come operano.. Accompagnati dai loro genitori, ai bimbi saranno aperte le porte dei mezzi Veritas domenica 5 novembre dalle 9 alle 12.30, nella sede di Veritas di Mestre di via Porto di Cavergnago 99/101, si terrà Salta a bordo con Veritas!

Quel giorno, autisti e operatori ecologici di Veritas sveleranno ai partecipanti i segreti e il funzionamento dei camion che ogni giorno vengono utilizzati per raccogliere i rifiuti e tenere pulite le strade delle nostre città. A tutti i partecipanti, inoltre, sarà regalato un cappellino.

Come partecipare

Per partecipare all’iniziativa non è necessaria la prenotazione.

Informazioni nel sito www.gruppoveritas.it o scrivendo a ufficiostampa@gruppoveritas.it.