Al Teatro Elios Aldò di Scorzè va in scena la comicità di Jgor Barbazza e Davide Stefanato

Continua la rassegna teatrale al Teatro Elios Aldò di Scorzè: ad aprile in scena due imperdibili appuntamenti che vedranno in scena la comicità di Jgor Barbazza con Davide Stefanato e la magia del tango della Compagnia Naturalis Labor. La rassegna è promossa e organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Scorzè con la collaborazione di Arteven - Circuito Multidisciplinare Regionale.

Saltavo i fossi par longo

Domenica 7 aprile, alle ore 17.30, Jgor Barbazza e Davide Stefanato portano in scena uno spettacolo che racconta l’evoluzione di un territorio e della sua gente attraverso sketch esilaranti, personaggi buffi e situazioni comiche. Saltavo i fossi par longo racconta di come sono cambiate la scuola, la vita religiosa, le figure del maestro e del parroco e di come si sono evoluti il lavoro e le nostre abitudini. Un simpatico parallelo tra ciò che eravamo e ciò che siamo diventati, in cui oltre alle risate non mancheranno momenti di delicata e sincera emozione, per far sorridere chi ha vissuto questo mondo e per stupire i giovani d’oggi.

Le tango des malfaiteurs

Domenica 21 aprile, alle ore 17.30, un ironico e spiritoso spettacolo sulle complicazioni delle relazioni e dell’amore. Cinque personaggi si incontrano in un luogo/nonluogo, metafora realistica di diverse umanità in transito: il giovane avventuriero, il seduttore, la femme fatale, la giovane acerba... tipi umani attraverso i quali si costruisce sul palcoscenico un’esperienza amorosa fatta di sguardi, fughe e rincorse. Un turbinio di emozioni differenti, l’alfabeto di un teatro-danza vivace, vigoroso ed espressivo, si fonde con il linguaggio del tango argentino, diventando sintesi e mimesi delle complicanze e contraddizioni dell’amore.