Salzano si prepara ad accogliere Chris Bay

Domenica alle 21 lo Sherwood Pub di Salzano apre le porte al mastermind della power metal band tedesca Freedom Call, Chris Bay: solista, cantante e chitarrista tedesco classe '68 fondatore della band. Sarà una serata di concerto acustico ad alto tasso di rock e metal. Verranno rivisitate alcune della canzoni più famose dei Freedom Call, Iron Maiden, Metallica e altri mostri sacri del rock and roll e heavy metal, oltre a canzoni tratte dal suo album solista "Chasing the sun", per due ore di musica e intrattenimento. Il musicista ha fatto tappa in Italia a Firenze, Milano, Roma e a Venezia, poi andrà in Colombia durante il periodo natalizio. L'ingresso alla serata è gratuito.

Chris Bay ha tenuto il suo primo concerto da ragazzo con i compagni di scuola, prima di iniziare a cantare all'età di 19 anni. Negli anni '90 ha suonato in diversi gruppi, tra cui il gruppo cover Lanzer, di cui è membro dal 1992. Ha iniziato a scrivere canzoni nel gruppo Moon`Doc dal 1993 al 1996, poi nel gruppo Freedom Call dal 1998, che ha creato con il suo amico batterista Dan Zimmermann, anche lui membro dei Lanzer dal 1993 al 1995. Sorridente e ottimista per natura, porta molta della sua personalità nelle sue canzoni e ai concerti, per questo il suo genere viene definito "Happy Metal", termine spesso usato per descrivere lo stile di Freedom Call.