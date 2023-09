La musica delle band universitarie al San Basilio Waterfront Music Fest

La musica delle band universitarie torna ad animare gli spazi di San Basilio venerdì 6 ottobre 2023 con il San Basilio Waterfront Music Fest, per una serata all’insegna della musica. Nato nel 2021, il festival è pensato per iniziare al meglio il nuovo anno accademico e dare spazio alla creatività e al talento di studenti e studentesse. L’evento, ad ingresso gratuito, si terrà tra i magazzini 5 e 6 di San Basilio, uno dei centri della vita universitaria.

Il festival è organizzato da Università Ca’ Foscari Venezia e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (AdSPMAS) - Porti di Venezia e Chioggia. Gli artisti e le band selezionate, che si esibiranno sul palco sono: Sandro Barosi, Befire, Nesho.

Nell’ottica di valorizzazione della zona, il San Basilio Waterfront Music Fest dedica particolare attenzione al tema del mare: agli artisti emergenti che calcheranno il palco verrà infatti inoltre richiesto di eseguire una cover live del brano ‘(Sittin’ On) The Dock of The Bay’ di Otis Redding. Una giuria scelta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale premierà la migliore reinterpretazione. Ad accompagnare i live ci saranno inoltre due DJ set a cura di Radio Ca’ Foscari e Hard Rock Cafe Venezia. La serata sarà trasmessa integralmente in diretta online.

Gli artisti

Sandro Barosi nasce in provincia di Cremona e vive a Venezia. Il legame con questi due luoghi, che rappresentano l'origine e lo sviluppo di una poetica maturata nel tempo e nello spazio, è raccontato in brani come "Calvatown", una movimentata caricatura del paese natale, e "Venezia di sera", una canzone d'amore dai toni nostalgici ambientata nella Serenissima al calare del sole. Barosi lavora dal 2021 con i fratelli Giacomo e Tommaso Ruggeri, musicisti e produttori cremonesi con i quali ha dato vita al suo progetto solista, presentato per la prima volta live al Porte aperte festival di Cremona, in apertura a gIANMARIA.

I Befire sono una band pop-rock di Venezia composta da quattro giovani: Caterina (voce), Ale Mesa (chitarra), Sabba (basso) ed Oliver (batteria). Formatisi nell'estate 2021, si dimostrano da subito affiatati nella scelta del loro sound negli spettacoli dal vivo, nei quali puntano a dare il massimo con presenza scenica e coinvolgimento del pubblico. Suonano cover e inediti e hanno appena terminato le registrazioni di tre brani, disponibili a breve sulle piattaforme di streaming. Dopo un paio di mini-tour e la partecipazione al Ciani Live Aid nel 2022 e alle fiere di Parco Piraghetto, Sant'Antonio e Zelarino, la band sta per iniziare la stagione autunnale di concerti, che si terrà in varie località del Veneziano, dove presenteranno anche i singoli in uscita.

La band Nesho trova la luce nella primavera del 2021 e, a oggi, è composta da Riccardo Brunello (voce, chitarra ritmica) Alessandro Ardizzon (chitarra elettrica), Stefano Donà (basso) Marco Fiorese (tastiere) e Marco Ortolan (batteria). Tutti i membri vengono da esperienze, sia d’ascolto che pratiche, differenti. Il genere di Nesho diventa così una fusione tra pop music, neo-soul, funky, indie-alternative con qualche leggere sfumatura di pop rock. La grande attenzione per gli arrangiamenti si sposa con un tipo di scrittura molto introspettiva, spesso autobiografica.