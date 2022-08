Al via “San Donà Buskers Festival” con performance, spettacoli e intrattenimento

Una delle novità di Estiamo 2022 è sicuramente il San Donà Buskers Festival, una kermesse che unisce le performance di artisti di strada, spettacoli, intrattenimento, truccabimbi e tanto altro e che porterà a San Donà tre giorni di divertimento e buon cibo anche grazie alle cucine itineranti (Food Truck).

L’evento avrà inizio venerdì 26 agosto alle ore 18 con le esibizioni degli artisti itineranti e spettacoli di magia, giocoleria e cabaret dalle ore 21 nell'area di piazza Indipendenza; la manifestazione e l’offerta di street food continueranno quindi sabato 27 e domenica 28 tra via Battisti e Corso Silvio Trentin nel tratto che va da Piazza Indipendenza all’intersezione con via Aquileia, con eventi anche in Piazza Indipendenza.

Sabato 27, dalle ore 17, eventi itineranti per grandi e piccini e spettacoli in piazza Indipendenza: gran finale con giochi di fuoco organizzato da ben sei compagnie di artisti di strada.

Domenica 28, sempre dalle ore 17, ancora artisti itineranti e intrattenimento in Piazza Indipendenza con uno spettacolo di varietà che concluderà la kermesse.

L'evento organizzato da Feed n Food in collaborazione con il Comune di San Donà di Piave.

Modifiche alla viabilità

Il Comando di Polizia Locale informa che durante i giorni della manifestazione saranno adottati i seguenti provvedimenti: dalle ore 9 di venerdì 26 agosto alle ore 10 di lunedì 29 agosto divieto di transito e di circolazione in Corso Silvio Trentin dall’intersezione con con via Aquileia fino a via Battisti – intersezione con via Risorgimento (fatta eccezione per i residenti), con divieto di sosta e rimozione dei veicoli presenti.