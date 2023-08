Torna il "San Donà Buskers Festival" con artisti di strada, spettacoli e buon cibo

Ritorna anche quest’anno il “San Donà Buskers Festival”, una kermesse a ingresso gratuito che unisce le performance di artisti di strada, spettacoli, intrattenimento e tanto altro e che porterà nel centro di San Donà tre giorni di divertimento e buon cibo: quindici chef con i loro Food Truck arriveranno da tutta Italia portando le loro eccellenze regionali ed internazionali in formato gourmet.

L’evento avrà inizio venerdì 25 agosto, alle ore 18.00, con le esibizioni degli artisti itineranti e spettacoli di magia, giocoleria e cabaret; la manifestazione e l’offerta di street food continueranno sabato 26 e domenica 27 con le cucine aperte dalle ore 11.00. Sempre sabato 26, dalle ore 17.00, molti appuntamenti itineranti per grandi e piccini e spettacoli. Per il gran finale, uno spettacolo di varietà di circo teatro. La manifestazione è presentata da bOOm Eventi.

Il programma

25 agosto

Dalle 18:00: cucine aperte fino alle 23.00

Ore 18.00: artisti itineranti per le vie dello street food

Ore 21.00: Fratelli Capelli in "Pettinatissimi"

Ore 22.00: Trio Moon Fire in “Fuego Gitano”, spettacolo di fuoco.

26 agosto

Dalle 11:00: cucine aperte fino alle 23.00

17.00: artisti itineranti per le vie dello street food

18.00: Mr. Furlan in “Ben cotto”, giocoliere, fuochista e buona forchetta

18.45: Mister B. - Comicita? e giocoleria

19.30: Chiaramenta - Romantici virtuosismi e manipolazione di mariti

20.15: Gali l'invincibile - Equilibrista d’eccezione

21.45: varieta? di circo teatro.

27 agosto

Dalle 11:00: cucine aperte fino alle 23.00

17.00: artisti itineranti per le vie dello street food

18.30: Chiaramenta - Romantici virtuosismi e manipolazione di mariti.

19.30: Gali l'invincibile - Equilibrista d’eccezione

20.30: Mister B. - Comicita? e giocololeria

21.30: Mr. Furlan in “Ben cotto” - giocoliere, fuochista e buona forchetta.