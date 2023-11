A Sottomarina si festeggia San Martino con mercatini, rievocazioni storiche e luna park

Sabato 11 novembre tornano le tradizionali celebrazioni in occasione di San Martino, patrono di Sottomarina, e per l’occasione i momenti di festa si prolungheranno fino a domenica 12 novembre.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

«Sulla scia delle celebrazioni dell’anno scorso è volontà della nostra amministrazione festeggiare San Martino grazie anche al fattivo coinvolgimento di Confesercenti, Tutto in Piazza, Coldiretti Venezia e Proloco Chioggia Sottomarina – racconta Mauro Armelao, sindaco di Chioggia –. Si tratta di un momento importante per tenere vive le nostre tradizioni e che cercheremo di migliorare sempre di più. Invito tutti a partecipare e rendere viva la nostra piazza Todaro e le nostre vie. Approfitto per sollecitare i cittadini a rispettare la segnaletica stradale e le modifiche alla viabilità che verranno fatte per questa come per tutte le manifestazioni di piazza. Si tratta di ordinanze necessarie per il tranquillo e sicuro svolgimento delle iniziative».

Il programma

Sabato 11 novembre alla Chiesa di San Martino, alle ore 18:30: Santa Messa Solenne presieduta dal vicario generale di Chioggia. Partenza del corteo alle ore 18:00 da Piazza Todaro.

Sabato 11 e domenica 12 novembre

Dalle ore 8:00, alle 20.00 in Piazza Todaro: mercato del contadino a cura della Coldiretti di Venezia ed esposizione attrezzature agricole. Allestimento piazza divertimento per i più piccoli con gonfiabili.

Dalle ore 8:00 alle 20:00 in viale San Marco: mostra mercato del gusto e dell'artigianato a cura dell'Associazione Tutto in Piazza;

Alle ore 16:00: rievocazione di San Martino a cavallo con la partecipazione della Contrada di San Martino della Marciliana. Partenza da Piazza Italia con percorso: viale Padova, Park Cannoni, via San Marco, arrivo previsto alle ore 17.00 in Piazza Todaro.

Sia sabato sia domenica: luna park per i più piccoli in Piazza Todaro a Sottomarina. Inoltre, fino al 19 novembre, luna park presso l'area parcheggio di Campo Cannoni e chiusura di via San Marco.