La festa irlandese di San Patrizio approda all'Osteria Veneta di Chioggia

Arriva a Chioggia la festa irlandese amata e conosciuta in tutto il mondo: venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 marzo l’Osteria Veneta, in via Brondolo 21, celebra San Patrizio come buon auspicio per l'inizio della primavera e dei raccolti estivi. I festeggiamenti prendono il via ogni giorno alle 18 e proseguono per tutta la sera.

La tradizione irlandese incontra l'atmosfera tipica dell'osteria, affacciata sulla laguna di Venezia e specializzata in piatti locali. Guinness e Killkenny sono le birre ufficiali che accompagneranno balli, musica dal vivo e un menù tutto irish, con stinco alla birra, agnello stufato e l’immancabile fish and chips. E ancora: formaggi tipici, creme al whiskey e gadget irlandesi per gli ospiti. In programma anche spettacoli dei mangiafuoco, fachiri e cartomanti. Tre giorni di divertimento con la griglia a vista e la possibilità di scegliere il bbq.

Info e prenotazioni: 3808920113