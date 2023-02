A Chioggia arriva San Valentino: tutti gli eventi in città

L’11, 12 e 14 febbraio Chioggia è pronta a far innamorare residenti e visitatori che passeggeranno tra piazze, rive e calli con il programma di eventi dal titolo “Chioggia, per amori e per passioni”. «Per la prima volta a Chioggia – ha detto Mauro Armelao, sindaco della città – viene organizzato un programma di iniziative per San Valentino. Vogliamo creare sempre nuovi eventi in città, oltre ovviamente a quelli già consolidati. Perché Chioggia va vissuta 365 giorni l’anno, in estate e in inverno».

Le giornate dedicate all’amore e alla passione saranno l’occasione anche per ripercorrere i luoghi che hanno fatto da set alla recentissima serie Netflix “Odio il Natale”. La bellezza della città sarà esaltata da frammenti artistici che renderanno ancora più emozionale l’incontro con questi luoghi fascinosi. E allora spazio alle passioni: ballo, musica, cabaret, mostra fotografica, reading letterari, visite guidate, e una imperdibile foto ricordo nel giardino degli innamorati, che sarà creato nella zona caratteristica del “Sagraeto”, a ridosso della porta cittadina.

La bellissima Casa Goldoni, nel cuore del centro storico, ospiterà inoltre un salotto romantico diffuso: girando tra le stanze e il cortile della casa che ha visto soggiornare il padre della commedia moderna si potrà vivere un’esperienza olfattiva unica curata dal brand Danhera: ogni angolo del palazzo sarà profumato con delle essenze pensate appositamente per gli innamorati. Al piano superiore tante aziende del mondo Wedding ed eventi speciali.

Chi desidera conoscere meglio la storia della città e vedere tutte le location dove è stata girata la prima stagione di “Odio il Natale”, potrà scegliere l’esperienza “Walking Chioggia”. Alessia Boscolo Nata, profonda conoscitrice della storia e degli aspetti più curiosi di questi luoghi, accompagnerà i visitatori interessati ad una visita guidata totalmente gratuita (inizio visita il sabato alle 16.30 e la domenica mattina alle 10.30, seguiranno indicazioni per la prenotazione).

Da segnalare, tra gli spettacoli più attesi, le Fontane in concerto il sabato pomeriggio; la comicità di Marta e Gianluca, protagonisti anche nell’ultima edizione di Zelig; il musical Grease coreografato dall’artista locale Gianluca Frezzato, già ballerino professionista con molte star del pop internazionale, che ha rivisitato il celebre film catapultando la storia nella magica Riva Vena.

Il calendario degli eventi

Da sabato 11 a martedì 14 febbraio, dalle 09.30 alle 20.00 lungo corso del Popolo, mercatini del Gusto con Bella Italia.

Da sabato 11 a martedì 14 febbraio Il Giardino degli innamoratii: installazioni luminose e fiori giganti per foto ricordo piene di poesia. Tutti i pomeriggi nel giardino del Sagreato.

Da sabato 11 a martedì 14 febbraio la mostra fotografica “Ponti di vista”: undici fotografi della città raccontano attraverso le loro immagini la bellezza di Chioggia, i suoi luoghi più o meno noti. Spazio anche ad alcune immagini di Chioggia del passato. Mostra proiettata davanti Palazzo Grassi, Riva Vena.

Sabato 11 febbraio

Ore 15.30 Sax in love: Serena Tarozzo incanta con le canzoni d’amore più amate in Loggia dei Bandi.

Ore 16.00 Second Line Street Band, Marchin’ Band composta da 12 elementi, sfilerà vestita da sposa e sposo e sarà accompagnata da due performer sui trampoli. Itinerante.

Ore 16.30 piano live: intramontabili melodie suonate da Alex Bacci, nella cornice più bella di Chioggia: Ponte di Vigo, per l’occasione decorato con un tappeto rosso a forma di cuore.

Ore 16.30 Walking Chioggia: visita gratuita, guidata da Alessia Boscolo Nata, alla scoperta dei luoghi più romantici e curiosi della città, compresi quelli scelti per ambientare la serie Netflix “Odio il Natale”. Partenza dal Ponte di Vigo. Solo su prenotazione. Link per prenotare sul sito visitchioggia.com.

Evento clou della giornata, dalle ore 17.45, Fontane in Concerto, a Piazzetta Vigo: uno straordinario spettacolo di acqua e fuoco.

Domenica 12 febbraio

Tutto il giorno: installazioni luminose e fiori giganti per foto ricordo piene di poesia. Giardino del Sagraeto.

Dal mattino, tutto il giorno: mercatino dei Creativi. Tanti originali oggetti hand-made realizzati da artigiani veneti. Corso del Popolo Sud a partire da calle San Giacomo.

Ore 10.30: piano live. Intramontabili melodie suonate da Alex Bacci, nella cornice più bella di Chioggia: Ponte di Vigo.

Ore 10.30: Walking Chioggia. Visita gratuita, guidata da Alessia Boscolo Nata, alla scoperta dei luoghi più romantici e curiosi della città, compresi quelli scelti per ambientare la serie Netflix “Odio il Natale”. Partenza dal Ponte di Vigo. Solo su prenotazione.

Dalle ore 14.30 Il Salotto Romantico. L’evento pensato per gli sposi o per le cerimonie speciali. Una location meravigliosa come Casa Goldoni, le migliori aziende di Chioggia e un’esplosione di profumi per un’esclusiva esperienza sensoriale curata dal brand Danhera. La visita all’esclusiva location, agli stand e l’esperienza sensoriale sono ad ingresso libero. Si entra da Riva Vena, giù dal ponte Scarpa.

Dalle ore 16.00 Danza Orientale. Il gruppo Banat el Sharq (scuola Non Solo Danza), presenta alcune coreografie di danze orientali. La Danza del candelabro, tipica nei matrimoni egiziani; la danza con i veli e le Ali di Iside. Corso del Popolo, davanti Casa Goldoni.

Ore 16.00 Max Reba da Radio Stereo Città: dj set e divertenti giochi di coppia! Musica con il dj Steven Benetto. Piazzetta Vigo.

Tutto il pomeriggio: Il Giardino degli Innamorati. Installazioni luminose e fiori giganti per foto ricordo piene di poesia. Giardino del Sagraeto.

Dalle ore 17.00 Tango in the city. L’eleganza e la sensualità del Tango interpretata dai maestri Chiara Brussolo e Giuseppe Colabello. Corso del Popolo, davanti Casa Goldoni

Evento clou della giornata alle ore 17.45 con il cabaret di Marta e Gianluca. Risate e divertimento con il duo comico rivelazione di Zelig. Piazzetta Vigo.

Ore 17.00-19.00 Grease…in Love. L’intramontabile pellicola e la sua celebre colonna sonora hanno ispirato il coreografo Gianluca Frezzato per una versione musical ambientata tra rive e ponti del celebre film. Ballerini, cantanti e performer ci faranno rivivere la storia intramontabile di Danny e Sandy. Riva Vena, dietro il Municipio.

Mercoledì 14 febbraio