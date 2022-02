Hard Rock Cafe, due live e un menù speciale per la settimana di San Valentino

L’Hard Rock Cafe di Venezia celebra la festa di San Valentino con una settimana dedicata all’amore, proponendo dal 9 al 15 febbraio un menù in edizione limitata. Per rendere speciale la festa degli innamorati, il cafe di Bacino Orseolo propone due appuntamenti con la musica dal vivo giovedì 10 e lunedì 14 febbraio, a partire dalle 22.00.

Si inizia con la band veneziana degli Acaustici, che giovedì 10 febbraio porta sul palco le canzoni che hanno fatto la storia della musica, riarrangiate in chiave acustica. Il gruppo formato dalle chitarre di Alessandro Giacomin e Marco Guerra, il basso di Claudio Basato, e la quarta voce di Paolo Saccilotto, confeziona un repertorio che va da brani storici riarrangiati con chitarre acustiche e basso, senza basi, con una buona spinta ritmica e ricercatezza negli arrangiamenti senza trascurare parti solistiche. I primi brani a repertorio vedono classici come Eagles, U2, toccando l'hard rock (Deep Purple, Led Zeppelin), ma anche proposte insolite come le sigle dei film di Bud Spencer e Terence Hill.

Nella serata di San Valentino (14 febbraio) il duo acustico Ten Minutes Late scalda l’atmosfera del locale con delle emozionanti acustic cover. Due chitarristi, due voci, maschile e femminile, due esperienze musicali splendidamente in sintonia tra loro. Francesco Ferrari è un musicista che calca i palchi del nord Italia da più di 20 anni, suonando anche all' Alcatraz di Milano e suonato all'estero come musicista di Damien McFly. Giulia Tonini è una insegnante di canto e lavora da qualche anno come vocalist e corista anche in programmi televisivi come Musica (P.Bonolis), Festival di Castrocaro, Sanremo Young.

Il menù “Hearts off the charts” di San Valentino prevede piatti a scelta tra

Bruschetta con pomodori e aceto balsamico pomodori Roma marinati in aceto balsamico e basilico fresco ricoperti da formaggio grattugiato, serviti con fettine di pane tostato e scaglie di parmigiano

Cobb salad California style Pollo grigliato, avocado, mais tostato, fagioli neri, formaggio Monterey Jack, pomodori e semi di zucca tostati. Il tutto servito su un letto di insalata mista con cremosa salsa ranch

Deluxe steak special con funghi marinati 340g di NY Strip Steak grigliata e ricoperta di funghi marinati in una salsa al bourbon e bacon affumicato, servita con purea di patate e bacon e verdure fresche

Linguine e gamberetti linguine e gamberetti all’aglio servite con limone, rucola e parmigiano grattugiato.

Dessert e drink per chiudere in dolcezza la cena