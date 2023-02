San Valentino a Musile di Piave: festeggiamenti in grande stile per il Santo Patrono

Tradizione e cultura, ma anche divertimento, arte e moda. A Musile di Piave sarà un San Valentino con i fiocchi: in vista del 14 febbraio, giorno del Santo Patrono, la città vivrà una serie di eventi aperti all’intera cittadinanza, con un occhio di riguardo, come sempre, per i bambini.

Il programma della tradizionale festa delle arance, che in questo periodo dell’anno acquistano l’appellativo di “arance della salute”, si svolgerà nel periodo compreso tra sabato 11 febbraio e lunedì 20 febbraio con la tradizionale sfilata dei carri mascherati nel centro cittadino a partire dalle ore 20.00.

Il programma

Si parte sabato 11 febbraio, nella sala consiliare del palazzo municipale, alle 12, con l' inaugurazione dell’evento espositivo dedicato agli sposi “Valentino Wedding”, seconda edizione: l’esposizione rimarrà aperta anche dalle 14.30 alle 18.30. Nella sala polivalente “O.Fallaci” del centro culturale Bressanin Sicher, alle 18.30, inaugurazione della mostra fotografica “Sintesi” di Piero Montagner. La mostra continuerà fino al 19 febbraio. Alle 20.30, nella palestra della Toti, la sfilata di moda “Defilè” di San Valentino.

Domenica 12 febbraio, nel centro cittadino, dalle 9 alle 19, torna il Mercatino di San Valentino e della creatività. In sala consiliare, dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30 l’evento espositivo “Valentino Wedding”. Dalle 10 alle 18 animazione di strada, postazione fotografica e attività di truccabimbi con Kascia Make Art. Dalle 14.30 alle 15.30 spettacolo di animazione e intrattenimento comico per famiglie su palco con Bimbobell. Dalle 16 alle 18 dj set con dj Alberto e intrattenimento musicale intervallato da due coreografie di Led Visual Light Dance a tema San Valentino con LuxArcana. Dalle 11 alle 18 lo stand enogastronomico “San Valentino dei Sapori” e laboratori di cucina per bambini a cura della Pro Loco.

Martedì 14 febbraio, nel centro cittadino, dalle 9 alle 19, ancora Mercato di San Valentino e mercatino della creatività. In sala consiliare, dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30, evento espositivo dedicato agli sposi “Valentino Wedding”. Dalle 10 alle 18 animazione in strada e attività di truccabimbi con Alice. Alle 14 premiazione della coppia di Musile sposata da più anni. Alle 14.30 distribuzione dei krapfen dell’amore e dalle 14.30 alle 16.30 performance itinerante su trampoli “Vida” del Teatro per Caso. Dalle 16 alle 18 appuntamento con Acme Live Music Tv Cartoon, repertorio musicale divertente con la più belle canzoni dei cartoni animati e delle serie televisive, con travestimenti e animazione di piazza. Inoltre tornerà la grande torta in piazza, distribuita dai volontari della Pro Loco».

«Per Musile – aggiunge Luciano Carpenedo, assessore alla Cultura – San Valentino è una festa dal grande valore storico, popolare e simbolico. L'obiettivo è quello di omaggiare al meglio la ricorrenza e al contempo promuoverla per le giovani generazioni, le attività commerciali e l'intera cittadinanza. Come sempre valorizzeremo il significato delle tradizionali arance benedette della salute e la premiazione della coppia più longeva, che ogni anno rappresenta una forte testimonianza d'amore per tutti»

«Per la nostra città questi sono i giorni più attesi dell'anno – spiega il sindaco di Musile, Silvia Susanna – perché si unisce il Santo Patrono a una serie di appuntamenti imperdibili. Una caratteristica, questa, particolarmente apprezzata anche dalle attività commerciali, che hanno aderito con spirito alla manifestazione anche dai vicini territori. Con questa ricorrenza, che ricade storicamente il 14 febbraio, possiamo dire che Musile è a tutti gli effetti la città dell'amore e gli eventi saranno all'altezza».

La viabilità

Sul fronte della viabilità, la polizia locale di Musile ha reso noto che dalle 7.30 alle 20 di domenica 12 febbraio e dalle 7.30 alle 20 di martedì 14 febbraio saranno vietate la circolazione e la sosta nell'area del centro cittadino compreso tra le vie XXIX Aprile, Bizzaro/Dante e Carducci, arterie lungo le quali verranno deviati i veicoli per consentire lo svolgimento e la collocazione delle bancarelle.