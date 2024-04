Sandro Cappai chiude la rassegna di stand-up comedy al teatro a l'Avogaria

Ultimo appuntamento con la rassegna di stand-up comedy al Teatro a l’Avogaria di Venezia: un ciclo di appuntamenti curata da Nicolò Falcone che ha portato in laguna gli artisti più rappresentativi della scena italiana. Protagonista una comicità senza orpelli e censure, ritenuta dai più scomoda e dissacrante, e riservata rigorosamente ad un pubblico adulto.

Gran finale sabato 13 aprile 2024, ore 21.00, con “Non si muore così facilmente” di Sandro Cappai: un viaggio intimo e senza filtri fra passato e presente, fra l’infanzia e il realizzare che forse si è diventati adulti. Attraverso aneddoti personali e punti di vista stravaganti sul mondo, il comico cagliaritano racconta una vita fatta di alti e bassi, con alcune costanti come l’ansia, l’ipocondria e le discussioni con sua madre.

La stand-up comedy è un genere di commedia in cui l'artista interpreta dei monologhi in modo corrosivo dove si distruggono i luoghi comuni per infrangere le sicurezze dell'essere umano. Una comicità non per tutti con un linguaggio diretto e talvolta offensivo che va, senza preamboli, alla pancia delle persone. Una commedia dove il comico, in primis, fa ridere di sé per poi passare ad attaccare gli altri, e - nello specifico - le certezze dello spettatore.