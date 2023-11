Le canzoni che hanno fatto la storia di Sanremo in uno spettacolo benefico a San Donà di Piave

Un lungo percorso musicale per ricordare le canzoni che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo e della stessa musica italiana, guardando alla solidarietà: è “Sanremo e non solo!”, il concerto di beneficenza che si terrà venerdì 1 dicembre, alle 20.45, al Teatro Metropolitano Astra.

Ideato da Mauro Costantin e Ivan Lucchetta, organizzato con il patrocinio del comune di San Donà di Piave e l’apporto della Banca Prealpi San Biagio, l’evento ha come scopo la raccolta di fondi da destinare all’Emporio Solidale del Basso Piave, realtà molto importante e molto presente nel territorio e che si occupa di persone in difficoltà.

«Il concerto è un sogno che si realizza – confessa Costantin – perché era da tempo che volevo organizzare per la mia città una manifesazione come questa, con tanta musica che ha fatto parte, e continua a farlo, della storia stessa del nostro paese. Con Ivan, professionista che conosco da anni, ho avuto modo di realizzarlo. Ed è sempre stata nostra intenzione dedicarlo ad una realtà che si occupa degli altri; l’Emporio Solidale è una associazione importante della nostra città e siamo felici di destinare a loro il ricavato di questa serata».

Saranno cantate canzoni che sono poi diventate la colonna sonora della vita di ognuno, dagli anni Sessanta in poi, talmente note da essere conosciute in modo trasversale da chiunque, anche dai più giovani: «Non anticipiamo ancora la scaletta del concerto – aggiunge Ivan Lucchetta – però posso garantire che non ci sarà una sola canzone che non inviterà i presenti a cantare assieme a noi. Tutto questo è stato possibile grazie ad un gruppo di musicisti e di interpreti, che hanno abbracciato questo progetto e che si sono messi a completa disposizione e per questo li ringrazio di cuore».

Nel corso della serata la presidente di Emporio Solidale, oltre a ricordare il fine di questa associazione, consegnerà dei riconoscimenti a quelle realtà che hanno dato molto, facendo in modo che i progetti dell’Emporio stesso si potessero realizzare. Per l’amministrazione comunale, che ha patrocinato l’evento di venerdì sera, saranno presenti l’assessore al bilancio, Gianluca Forcolin, l’assessore ai servizi sociali, Federica Marcuzzo, il presidente del consiglio comunale, Massimiliano Rizzello; sarà, inoltre, presente il vice presidente della Banca Prealpi San Biagio, Luca De Luca.