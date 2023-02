A Spinea la mostra "Sante, streghe e sirene" che raccoglie le illustrazioni di Michelangelo Rossato

Dal 25 febbraio all'11 marzo, presso la Biblioteca Comunale di Spinea, si terrà la mostra Sante, streghe e sirene che raccoglie ventiquattro illustrazioni originali tratte dalle opere di Michelangelo Rossato, autore e illustratore di libri per bambini originario di Pianiga.

Per l'occasione verrano esposti anche bozzetti, storyboard e prove colore: il "dietro le quinte" degli albi dell'artista. L'inaugurazione si terrà sabato 25 febbraio, alle ore 16.30, con una visita guidata dall'autore stesso.

«Raccontare storie attraverso disegni e parole è sempre stata per me un’urgenza, fin da quando, bambino, rilegavo fogli di carta per farne i miei primi libri. La parola scritta e il disegno sono per me linguaggi complementari che intrecciati insieme danno vita all’albo illustrato, opera d’arte finale che mi permette di far emergere le storie che mi abitano. Realizzare libri illustrati significa creare mondi. È un’attività immersiva. Ogni libro in mostra è nato da una profonda ricerca, che spesso tocca la storia, la psicologia e l’antropologia. Per realizzarli sono necessari pazienza, dedizione, il desiderio di fare qualcosa di bello per me e per gli altri» ha raccontato Rossato.

La mostra sarà visitabile secondo gli orari della biblioteca fino all'11 marzo (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00. Sabato dalle 9.00 alle 18.00. Domenica chiuso). Ingresso gratuito.