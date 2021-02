Torna lo sbaracco in Riviera: occasioni di fine stagione

I commercianti della Riviera del Brenta, coordinati dal Manager del Distretto del commercio Sara Carraro, sono pronti per la seconda edizione de Lo Sbaracco in Riviera - Occasioni straordinarie di fine stagione nei negozi della Riviera promosso tra gli altri anche da Confesercenti.

Due giornate

Due giornate, venerdì 19 e sabato 20 febbraio dove in più di 50 punti vendita dislocati tra Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò e Campagna Lupia si potranno trovare imperdibili occasioni di fine stagione. Non solo negozi della moda ma anche erboristerie, profumerie, fiorerie, ottici e parrucchieri. «Un esperimento nato tra i commercianti di Dolo ed avviato lo scorso settembre, che ora si allarga a tutti i Comuni del Distretto commerciale, convinti dell'importanza di una comunicazione congiunta e coordinata e del valore di presentarsi come settore centrale per la vivibilità dei nostri centri - spiega Sara Carraro - L'iniziativa, che mira a diventare un appuntamento fisso nel tempo, colorerà le vetrine dei negozi aderenti che saranno infatti contraddistinti da un adesivo che pubblicizza l'adesione all'iniziativa».