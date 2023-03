Schumann e Wagner al Teatro La Fenice

Hartmut Haenchen dirige l’Orchestra del Teatro La Fenice, nel prossimo concerto della Stagione Sinfonica 2022-2023 della Fondazione veneziana. Nell’appuntamento in programma sabato 1 aprile 2023 ore 20.00 (turno S) e domenica 2 aprile ore 17.00 (turno U), il direttore di Dresda, insignito nel 2018 del prestigioso Premio Richard Wagner di Lipsia, condurrà la compagine veneziana nell’esecuzione di un programma romantico tedesco, composto dall’ouverture della Genoveva di Robert Schumann, dal Siegfried-Idyll per piccola orchestra di Richard Wagner, infine dalla Sinfonia n. 4 in re minore op. 120 di Schumann.

Hartmut Haenchen

Nato a Dresda nel 1943, nell’ex Germania dell’Est, ha consolidato le sue esperienze musicali non soltanto con le orchestre della ddr ma, malgrado le severe restrizioni del regime, anche con celebri orchestre occidentali, compresa l’orchestra dei Berliner Philharmoniker e del Concertgebouw. Nel 1986 si trasferisce in Olanda, dove ottiene l’incarico di direttore musicale della Netherlands Philharmonic Orchestra e della Netherlands Opera; nei tredici anni che seguono dirige una grande quantità di partiture di Strauss, Mozart, Wagner, Verdi, Puccini, ?ajkovskij, Gluck, Händel, Berg, Reimann Shostakovich e Musorgskji. Oltre all’attività direttoriale è autore di vari testi musicali, tra cui fondamentali contributi saggistici su Wagner e Mahler. Nel 2008 gli è stata conferita la Croce Federale al Merito della Repubblica tedesca, nel 2017 è stato nominato direttore dell’anno dal prestigioso periodico "Opernwelt" e nel 2018 ha ricevuto a Leipzig il Premio Richard Wagner.