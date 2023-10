Al Teatrino Groggia va in scena “Scoppiati”, uno spettacolo per bambini e famiglie

Domenica 15 ottobre, alle 16.30 al Teatrino Groggia, prende il via la nuova stagione dedicata alle famiglie e ai bambini. Il primo appuntamento in programma è “Scoppiati”, spettacolo inserito nell’ambito del progetto “Palcoscenici Metropolitani” del Comune di Venezia con il sostegno del MiC e in collaborazione con Arteven.

Lo spettacolo, di e con Giacomo Occhi per la regia di Beatrice Baruffini, è una produzione Teatro Gioco Vita. La vita di un palloncino scorre sempre uguale, giorno dopo giorno. Nulla lo riempie per davvero. Finché a un certo punto si gonfia d’amore: un grande cambiamento che lo porterà a vivere pienamente quello che la vita ha in serbo per lui. Una storia ironica e poetica, concreta e surreale, senza parole, sulla vita speciale di un palloncino ordinario.

Il Settore Cultura del Comune di Venezia ha incaricato La Piccionaia, centro di produzione teatrale, di ideare e realizzare per il terzo anno consecutivo la stagione per bambini e famiglie al Teatrino Groggia di Venezia. La programmazione della stagione è online.

Biglietti disponibili on line su Vivaticket. Biglietteria al botteghino: in Teatro a partire da un’ora prima dell’inizio di ciascuno spettacolo Informazioni per il pubblico e prenotazioni: telefono 041 0970154; mail apescadisogni@piccionaia.org.