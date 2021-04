"Darwin torna in città", dopo un anno di stop riecco le sculture di sabbia a Jesolo

Il festival delle sculture di sabbia si ripresenta al pubblico dopo la sospensione dello scorso anno per l'epidemia sanitaria. Natura e animali i soggetti delle sculture esposte in piazza Brescia dal 5 giugno al 26 settembre

Gli animali e il mondo della natura interpretati in modo ironico ed originale che occupano gli spazi dell’uomo. Sono i soggetti delle tre sculture monumentali realizzate con la sabbia del litorale jesolano che troveranno posto nella cornice di piazza Brescia durante l’estate nel corso del Festival Internazionale delle sculture di sabbia. La manifestazione, sospesa nel 2020 nel rispetto delle misure per il contenimento dell’epidemia, diventa quest’anno occasione per promuovere la ripartenza della stagione.

La 23ª edizione del Festival dal titolo “Darwin torna in città” celebra la forza immensa ed inesauribile della natura che si riappropria degli spazi della terra, lasciati liberi dall’uomo che per proteggersi dalla pandemia ha ridotto la sua invadenza. Gli animali escono, perlustrano i luoghi solitamente affollati di persone con una curiosità ed un istinto naturale che li spingono ad intrecciare la loro esistenza a quella del genere umano in un processo che sembra quasi inarrestabile.

Le sculture di questa edizione vogliono celebrare la ritrovata centralità della natura che in questo momento storico invita a suggellare un nuovo patto di alleanza. A dare forma alle opere, per la prima volta realizzate a tutto tondo esplorabili a 360° saranno artisti con sensibilità per interpretare attraverso l’arte il vivere dei tempi che ricorreranno ad ironia e spirito di adattamento. Il gruppo di lavoro sarà composto da quattro professionisti che a Jesolo hanno già realizzato sculture dal forte impatto visivo: Susanne Ruseler (Paesi Bassi), Radovan ?ivný (Repubblica Ceca), David Ducharme (Canada) e Ilya Filimontsev (Russia). A coordinare il lavoro lo storico direttore artistico Richard Varano (Stati Uniti).

L’attività di allestimento in piazza Brescia, curate dal personale di Jesolo Patrimonio, inizierà nei primi giorni di maggio con l’installazione delle casseforme in legno e la compattazione della sabbia per creare i blocchi da scolpire. Dal 13 al 31 maggio entreranno in campo gli artisti con la fase di scolpitura delle opere. L’inaugurazione dell’evento è in programma per sabato 5 giugno 2021 e la mostra resterà visitabile fino al 26 settembre.

«Per Jesolo il Festival delle sculture di sabbia segna il primo evento turistico per la partenza della stagione estiva, un segno di buon auspicio e di desiderio di rendere questa, l’estate della ripresa e del ritorno alla normalità dopo i difficili momenti vissuti nel corso dell’ultimo anno - commenta il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia -. Il tema ironico scelto per questa edizione della manifestazione è un modo per stemperare il peso emotivo della pandemia e vederla in modo più leggero. L’inaugurazione della manifestazione sarà anche l’occasione per presentare al pubblico la storica fontana di piazza Brescia in fase di recupero e restauro che tornerà ad avere una centralità in questo spazio di Jesolo».