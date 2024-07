Alborosie, Marlene Kuntz, Nomadi: 11 serate in musica per l'«altro» festival estivo di Chioggia

L'estate 2024 a Chioggia sarà caratterizzata da un ricco programma musicale che comprende non solo concerti a Sottomarina Beach, ma anche il festival musicale Sea Music Festival. L'evento si terrà in un'area attrezzata presso gli impianti sportivi del Parco dell’Isola dell’Unione di Chioggia dal 22 agosto al 1° settembre.

Il Sea Music Festival offrirà musica e spettacoli per tutti i gusti, con eventi dedicati ai giovani, format per famiglie e intrattenimenti per un pubblico più maturo. Il programma prevede 11 serate con 12 artisti sul palco, di cui 3 serate a pagamento e 8 a ingresso libero. L'area del festival sarà dotata di ampi spazi attrezzati, comprendenti un'area ristoro e posti a sedere. L'apertura dei cancelli è prevista per le ore 19.

Programma del festival

22 agosto ore 21 - Alborosie & Shengen Clan + Fahrenheit 451. Serata reggae-ska. Alborosie, famoso cantautore e beatmaker italiano naturalizzato giamaicano, è stato insignito del titolo di Italian Reggae Ambassador al Rototom Sunsplash nel 1998 e ha vinto il premio Best Reggae ACT ai MOBO Awards nel 2011. Si esibirà con la sua band Shengen Clan. Ad aprire la serata sarà la band veneziana Fahrenheit 451

23 agosto ore 21 - Live Play. Il più grande tributo internazionale ai Coldplay. Con oltre 400 concerti in tutta Europa, Live Play ha catturato l'essenza del suono e dello spirito dei Coldplay in ogni spettacolo

24 agosto ore 21 - I Rumatera. La band, con oltre 500 concerti all'attivo, sei dischi e una serie televisiva di successo, è composta da talentuosi musicisti provenienti tutti dalla provincia di Venezia. Hanno saputo fondere le tradizioni della loro terra e l'uso del dialetto con l'energia del punkrock della scuola californiana degli anni '90

25 agosto ore 21 - Voglio Tornare negli Anni '90. Voglio Tornare Negli Anni '90 è un format musicale nazionale a tema anni `90 che, in un anno, ha visto migliaia di partecipazioni su piazze, parchi divertimento, discoteche e club italiani. Uno spettacolo emozionante senza età e unico nel suo genere con ballerine, Djs , Frontman, Mascotte e tantissimi effetti speciali

26 agosto ore 21 - Meneguiness. Serata dedicata al folk e alle tradizioni irlandesi accompagnati da una band esibitasi sui palchi di tutta Italia e nei festival più importanti del panorama folk e celtico italiano

27 agosto ore 21 - Marlene Kuntz. Per anni band di culto, fra le prime a cercare una via italiana al rock alternativo di derivazione americana, raggiungendo il successo senza mai rinunciare ai suoni lividi e distorti che li hanno sempre caratterizzati

28 agosto ore 21 - Live Queen International Band. Una delle migliori tribute band internazionali dedicati alla leggendaria band inglese dei Queen. Ogni spettacolo, ricco di teatralità e passione, ripercorre la carriera dei Queen dai primi successi, rievocando le grandi performance dal vivo del leggendario Freddie Mercury e colorando lo spettacolo con un'irruente coreografia e frequenti cambi d'abito

29 agosto ore 21 - I Nomadi. Quasi 50 album, tra lavori in studio e live, fanno dei Nomadi uno dei gruppi musicali più longevi del nostro Paese

30 agosto ore 21 - Yano DJ. Uno dei più famosi e amati dj italiani, re indiscusso del panorama italiano per quanto riguarda l’Afro-Music

1 settembre ore 21 - Venice Floyd. Una delle band locali più promettenti chiuderà il festival con le note dei famosi Pink Floyd.

Per gli spettacoli di Alborosie, Marlene Kuntz e I Nomadi sono già attive le prevendite online presso i circuiti Ticketone e Vivaticket. Sono disponibili a prezzo scontato se acquistati entro un determinato periodo.