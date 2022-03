Seattle's Grunge Band live all'Hard Rock Cafe

Le atmosfere e i suoni della Seattle degli anni ’90 che diedero vita a un vero e proprio movimento musicale e sociale come quello del grunge, rivivono giovedì 3 marzo sul palco dell’Hard Rock Cafe di Venezia con il concerto dei Seattle’s Grunge Band.

Nata nell’estate del 2009 come tributo al grunge, la band padovana ripropone la musica, il sound e i brani dei Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, Nirvana e Temple of the Dog in un’unica e compatta soluzione “live”, sia in versione elettrica che acustica. Forti di esperienze provenienti da importanti progetti che hanno toccato una vasta gamma di generi musicali, i cinque componenti trasmettono dal vivo un’energia tale da far rivivere al pubblico quelle sensazioni trasmesse nei concerti dei locali di Seattle negli anni ’90.

Insieme alla musica live immancabile il rito dell’happy hour che, ogni giovedì sera, in occasione dei concerti si raddoppia con il late happy hour dalle ore 22.00 alle ore 23.00 con cocktail e specialità culinarie.