Dal 25/08/2022 al 28/08/2022

Torna InLaguna Film Festival, la rassegna internazionale di cinema indipendente organizzata da Rete Cinema in Laguna, il collettivo che dal 2020 opera nella città lagunare radunando una decina di nuove associazioni veneziane (Cineclub Venezia, ICINE- Magazzino del Cinema, Ginko Film tra le altre) e rivolgendosi in particolare ai giovani residenti, agli studenti ma anche a tutta la cittadinanza cinefila.

Dopo il successo della prima edizione, il festival si svolgerà nuovamente a Venezia, da giovedì 25 a domenica 28 agosto, con quattro giorni di proiezioni del cinema indipendente più innovativo e coraggioso da tutto il mondo, masterclass con autori, incontri con professionisti e una sonorizzazione dal vivo.

Tre location nel Sestiere veneziano di Cannaregio ospiteranno proiezioni ed eventi: Combo (Campo dei Gesuiti 4878), Cinema Giorgione (Cannaregio 4612) e Palazzo Michiel (Campo Santi Apostoli 4391). Le proiezioni pomeridiane si terranno al Cinema Giorgione, quelle serali a Combo, mentre la sonorizzazione dal vivo, eseguita Bienoise di Bridges Go Round + Skyscraper di Shirley Clarke, si terrà negli spazi di Palazzo Michiel a cura di altri formati.

Al centro del programma di InLaguna Film Festival spicca anche quest’anno il concorso di 9 film – lunghi, medi e corti – del recente panorama indipendente internazionale (Argentina, Brasile, Gran Bretagna, India, Italia, Serbia, USA e Cina). Una giuria composta da Matteo Berardini, critico cinematografico e ricercatore universitario, Nicoletta Romeo, produttrice e direttrice del Trieste Film Festival e Marta Spagnoli, pittrice e artista visiva, annuncerà nella serata del 28 agosto il Premio INLFF 2022 assegnato a uno dei film in concorso, consistente in una somma di 850 euro e dedicato alla memoria del regista Gianfranco De Bosio (1924-2022), che nell’agosto 2020 aveva tenuto a battesimo l’attività di Rete Cinema in Laguna presentando il suo capolavoro Il terrorista (1963).

Evento speciale di apertura del festival, giovedì 25 agosto (Combo, ore 21), sarà il musical distopico afro-futurista Neptune Frost (2021) di Saul Williams e Anisia Uzeyman (Ruanda, 105’), presentato fuori concorso. Tra i filmmaker che introdurranno le loro opere e dialogheranno col pubblico: Filippo Foscarini e Federico Cammarata con Tardo agosto, già vincitore di DocLisboa, il californiano Mitch McGlockin con l’animazione Forever, Francesco Sossai con Altri cannibali e la serba Milica Tomovic con Celts.

Al programma delle proiezioni si affiancheranno inoltre incontri con autori e professionisti, tavole rotonde sulla situazione attuale e sugli scenari futuri del cinema indipendente a Venezia e nel Veneto a cui parteciperanno realtà associative culturali, maestranze del territorio e produzioni cinematografiche, con il patrocinio e la collaborazione di Veneto Film Commission.

Infine si terrà la presentazione del libro Strade di fuoco. La città nel cinema criminale americano anni’ 80 (Edizioni Bietti) alla presenza dell’autore Matteo Berardini. L’incontro sarà moderato da Roberto Ellero e Nicholas Nahuel Turchi.

Tra le collaborazioni e le partnership che sostengono il festival si rinnova l’impegno di Cinit - Cineforum Italiano, cui si aggiunge Circuito Cinema Venezia-Mestre, con il patrocinio della Veneto Film Commission e Radio Ca’ Foscari.

Il programma completo e tutte le informazioni sono disponibili online. Ingresso libero riservato ai soci Rete Cinema In Laguna. È possibile tesserarsi presso tutte le location del festival a partire da mezz’ora prima dell’inizio delle attività.