Venezia si tinge di arancione per il secondo compleanno di Terrazza Aperol

Sono già passati due anni dall’apertura di Terrazza Aperol e mercoledì 30 agosto verrà celebrato questo secondo traguardo: Campo Santo Stefano cambia volto tingendosi dell’ormai noto arancione Aperol e diventando il palcoscenico di una serata aperta a tutti, ricca di musica, intrattenimento e, ovviamente, Aperol Spritz. Ma non solo.

Terrazza Aperol propone un viaggio lungo un giorno intero alla scoperta di Venezia, tra giri turistici per le calli della città ed esibizioni musicali itineranti, e che culminerà con l’esclusivo party in serata. L’appuntamento è dalle 9.00 per il primo dei tour che condurrà i partecipanti nel cuore della Serenissima. Una passeggiata a piedi per godere delle attrazioni più amate e degli scorci più suggestivi, con l’attraversamento del Canal Grande in gondola traghetto. Ogni percorso, della durata di un’ora e mezza, sarà un’occasione unica per addentrarsi nell’atmosfera e nella tradizione veneziana. I tour e il party di compleanno sono gratuiti e su prenotazione.

Ma questa non sarà l’unica esperienza itinerante, perché dalle 18.00 i Funkasin Street Band porteranno il loro sound tra le calli più iconiche di Venezia, passando per Rialto, Campo dei Frari e San Barnaba, per tornare poi in Campo Santo Stefano dove chiuderanno la loro esibizione infiammando il party. Dalle 19.00, e dopo la chiusura del concerto, la scena sarà del dj Alex De Ponti che col suo set di house e disco farà ballare Terrazza Aperol fino a notte.



Non mancheranno anche le esperienze “social” nello spazio photobooth in cui si potrà diventare protagonisti di originali video a 360° immersi nella suggestiva e altamente instagrammabile cornice di Campo Santo Stefano. Il tutto nel pieno spirito di togetherness arancione.