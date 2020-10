Secondo concerto della rassegna di Candiani Groove: Maurizio Brunod Ensemble

Torna Candiani Groove con il secondo concerto della rassegna musicale dedicata a band internazionali: domenica 25 alle 18 sul palco dell’auditorium del Centro Candiani sale una formazione italiana ma conosciuta anche oltre i confini con il chitarrista piemontese Maurizio Brunod che alcune originali riletture di suoi vecchi brani con un ensemble dal sapore cameristico.

Al suo fianco due giovani talentuosi musicisti: il pianista Emanuele Sartoris e il contrabbassista Marco Bellafiore.

Al trio - essenziale, compatto e affiatato - e alla variegata tavolozza di colori fornitagli dalle chitarre acustiche ed elettriche, si aggiunge un ospite speciale, Daniele di Bonaventura, splendido virtuoso di bandoneon, improvvisatore sensibile e raffinato. Il chitarrista piemontese Maurizio Brunod, classe 1968, ha voluto festeggiare i trent’anni di attività artistica con un disco davvero speciale, «Ensemble with Daniele di Bonaventura & Gianluigi Trovesi», pubblicato sia in compact–disc che come ellepì.

Il concerto mestrino si avvarrà della presenza straordinaria di Daniele di Bonaventura – già al fianco di Brunod qualche anno fa in uno splendido album di duetti – splendido virtuoso del bandoneon, improvvisatore sensibile e raffinato che il pubblico del Candiani ha già avuto occasione di ammirare in altre occasioni