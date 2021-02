Secondo laboratorio per bambini "da brivido" nella biblioteca di Marghera

Il 18 e il 25 febbraio alla Biblioteca di Marghera arrivano due appuntamenti da “brivido” dedicati ai bambini

La Biblioteca di Marghera, anche con le limitazioni imposte dalla pandemia e nel pieno rispetto delle normative vigenti per l’emergenza sanitaria, non si ferma proponendo due appuntamenti gratuiti di letture animate per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni dal tema “Un’avventura tra i misteri di fate, folletti… con storie da brivido”. I due laboratori si svolgono nell’ambito del progetto MIBACT “Biblioteca di Marghera casa di quartiere” e sono curati dall’Associazione La Tribù – Farmacia Zoo:è.

Pronti per l’ascolto di incredibili racconti tra luci soffuse e mondi incantati? L'ultimo appuntamento è per giovedì 25 febbraio 2021 con "Chi ha paura del buio?", alle ore 17.30.

L’ ingresso è gratuito, solo su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, scrivendo a: biblioteca.marghera@comune.venezia.it o telefonando al numero 041.922083.

L’attività sarà svolta nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. Bambini e ragazzi dovranno essere accompagnati e tutti dovranno essere muniti di mascherina fino all’assegnazione dei posti.

