"Senza skei": Carlo & Giorgio al Teatro Dario Fo di Camponogara

Carlo & Giorgio arrivano a Camponogara al Teatro Dario Fo con il loro spettacolo “Senza skei”, che affronta vari aspetti di questa epoca inquieta. Una sorta di tutorial per resistere in un mondo che è cambiato alla velocità della luce e in cui è difficile riconoscersi. Ecco allora commercianti e professionisti, avvocati, piccoli imprenditori, che si ritrovano ad essere i nuovi poveri di oggi, in coda alle mense Caritas. Bar, negozi e piccole attività che chiudono, le nostre piazze senza più i negozi tradizionali e i residenti. La nostra quotidianità costretta ad adattarsi al digitale, perfino nelle parrocchie, ormai costrette ad inseguire le nuove tendenze e ricercare più follower che fedeli. L'appuntamento è l'1 e il 2 dicembre, a partire dalle 21.

Assecondando il barometro degli umori del loro pubblico, Carlo & Giorgio hanno modificato negli ultimi anni il loro repertorio, scrivendo e interpretando spettacoli imperniati sulle contraddizioni dei tempi moderni, sulla fatica di stare al passo con le innovazioni tecnologiche, sulla spersonalizzazione nei posti di lavoro, sui rapporti interpersonali che hanno perso spontaneità e genuinità, anche in una città come Venezia dove un tempo ci si conosceva tutti. «Nuove inquietudini si stanno affacciando nell'animo del popolo veneto e il compito di noi comici è quello di saperle cogliere, elaborare e proporre sul palcoscenico per sdrammatizzarle. Perché l'autoironia rimane comunque, questa sì, una caratteristica del nostro Dna». Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00.

