Al Toniolo la replica straordinaria per “Senza skei", il nuovo spettacolo di Carlo & Giorgio

Replica straordinaria al Teatro Toniolo, domenica 29 gennaio (ore 16.30), per lo spettacolo di Carlo & Giorgio “Senza skei” della stagione I Comici.

Esaurite le due date del 27 e 28 gennaio, vista la grande richiesta è stata aggiunta una terza replica: le prevendite per la nuova data aprono domani, martedì 10 gennaio, presso la biglietteria del Teatro Toniolo: i biglietti si possono acquistare anche online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

“Senza skei” è parte di "È Sempre Una Bella Stagione - I Comici 2022.23", il cartellone del Teatro Toniolo di Mestre promosso dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con DalVivo Eventi che vede protagonisti i migliori artisti del panorama nazionale con i loro nuovi lavori.

“Senza Skei” nasce dalla fortunata striscia televisiva andata in onda da novembre 2021 a maggio 2022 sulle frequenze di Antenna3 Nordest. Lo spettacolo affronta, tra riflessioni e risate, vari aspetti di questa epoca inquieta che ha messo a dura prova molti di noi, anche dal punto di vista economico. Una sorta di tutorial per resistere in un mondo completamente stravolto.

“Senza Skei” affronta questi aspetti con un allestimento scenico essenziale: una ambientazione astratta perché le situazioni si susseguono e si trasformano una nell’altra. Ma ciò che volutamente domina e? il colore: dagli abiti ai pochi oggetti di scena, ai giochi di luce, tutto punta a trasmettere una sferzata di vivacità, un antidoto, come sempre può essere il sorriso, alla pesantezza che ci ha accompagnato in questi ultimi anni.

La biglietteria del Teatro Toniolo è aperta dal martedì alla domenica, dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Lunedì chiuso.

Per informazioni: 349.7723552. Biglietti: platea € 25,00 + d.p. - galleria € 22,00 + d.p.