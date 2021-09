La sera Pop-up al parco Ca' Foscari

La sera di Pop Up si sta avvicinando: venerdì 24 settembre – in occasione di Venetonight – il cortile di Ca' Foscari ospiterà la prima rassegna di musica emergente organizzata da Radio Ca' Foscari, la web radio di Ateneo, assieme ad Hard Rock Cafe Venezia . Tre progetti musicali emergenti proposti da studenti università delle veneziane si alterneranno sul palco per il loro repertorio originale. Piccola Orchestra MDM, Shefound e AZA sono le tre band finaliste che hanno la possibilità di esibirsi dal vivo, dopo essere state selezionate fra le candidature pervenute nella call lanciata lo scorso agosto dall'Ateneo.

Tre progetti eterogenei per composizione e generi musicali: due gruppi e una cantautrice, un po' di folk, un po' di rock, un po' di psichedelia. Una selezione del loro meglio per una serata nel segno della buona musica; un'occasione per proporre la propria arte nella città in cui studiano, un'occasione per Ca' Foscari di dare spazio agli studenti e ripartire dopo un lungo periodo in cui eventi come questo non sono stati possibili.

Dopo l'esibizione a Ca' Foscari, uno di questi progetti – selezionato nel corso della serata del 24 settembre - avrà l'opportunità di esibirsi, quest'autunno, in un full show che sarà ospitato da Hard Rock Cafe Venezia, a due passi da piazza San Marco.

