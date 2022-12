Heritage Tower: serata di gala con cena panoramica, sfilata e concerto di Red Canzian

Moda, musica e solidarietà: è l'evento prenatalizio “Musica, impresa e salute: vedere lontano”, che Venezia Heritage Tower organizza per lunedì 19 dicembre 2022 dedicandolo al mondo del lavoro e ai lavoratori di Porto Marghera. Un riconoscimento per tutti coloro che contribuiscono con il loro lavoro a costruire una comunità operosa, solidale e visionaria, rendendo possibile lo sviluppo economico, sociale e culturale della terraferma veneziana.

L’edizione di quest’anno, la seconda dopo l’esordio del 2021, realizzata con il contributo dell’Autorità portuale, si intreccia col il tema della salute e della prevenzione coinvolgendo la Lilt - Lega Italiana contro i tumori, che giusto quest’anno celebra i suoi primi 100 anni di attività e a cui sarà devoluto l’intero ricavato della serata.

"Gli abiti di Silvia” in passerella

Un brindisi di benvenuto accoglierà alle ore 18 i partecipanti alla serata. Seguirà “Gli abiti di Silvia”, sfilata di moda a cura di Silvia Boischio a favore della ricerca e prevenzione in ambito oncologico femminile. Una selezione tra gli oltre 250 capi vintage della collezione sarà indossata da dottoresse e personale paramedico, donne che hanno affrontato e sconfitto il cancro o donne particolarmente sensibili a questa problematica. La sfilata vedrà alternarsi in passerella le esordienti modelle che impersoneranno alcune fra le più celebri attrici degli anni Settanta. A coronare il momento sarà il corpo di ballo del Centro di formazione Ricerca&Danza, diretto dalla coreografa e insegnante Verena Filippini.

Red Canzian in concerto

Tocca poi al celebre compositore, cantante e produttore discografico Red Canzian che si racconterà attraverso parole e musica dalle ore 19:30. Uno spettacolo intimo e raffinato, prodotto da Dm Produzioni e concepito sotto forma di racconto a sottolineare il lato umano dell’artista, quello meno conosciuto e lontano dai riflettori. Il concerto esclusivo “Red Canzian in musica e parole" ripercorrerà oltre 50 anni di carriera attraverso i brani che hanno segnato il percorso dell’ex componente dei Pooh, in un'esibizione accompagnata da tutta la famiglia: il figlio Phil Mer al pianoforte, la figlia Chiara come vocalist e la moglie Beatrix Niederwieser alla regia e fotografia, impreziosita da oltre 70 immagini storiche a supporto della narrazione.

A tavola vedendo lontano

Chiuderà la serata un momento di convivialità: la suggestiva apericena organizzata nella sala dell’osservatorio panoramico della Venezia Heritage Tower, punto di vista privilegiato della città a 60 metri d’altezza e a 360°: un colpo d’occhio eccezionale che permette di godere di una vista insolita sulla zona industriale di Porto Marghera e l'area metropolitana, “ampliando gli orizzonti” su un territorio ricchissimo di potenzialità.

I promotori

In un luogo ricco di storia e di cultura d’impresa, l’evento si propone non solo di valorizzare la vocazione economica, sociale e culturale del territorio, ma anche di lanciare un forte contributo a favore della prevenzione nella lotta contro i tumori. Spiega Christian Sottana, ideatore dell’iniziativa: «L’intensità imprenditoriale di Venezia e Marghera, le sue grandi capacità, meritano di essere promosse e conosciute: la musica e la cultura in generale sono un veicolo ottimale perché il nostro futuro dipende dalla riscoperta di radici forti, dal senso di comunità e responsabilità». Alessandra Previtali, Ceo dell’impresa promotrice Venezia Heritage Tower, sottolinea: «Vedere la prima zona industriale di Venezia tornare a essere un centro di attrazione sia economico che culturale significa che il seme della cultura piantato nel 2017 sta iniziando a dare i suoi frutti e che la collaborazione tra attività economiche, culturali e turistiche favorisce la crescita di tutti». Interviene Fulvio Lino Di Blasio, presidente del Porto: «Ospitare Red Canzian, un’artista senza tempo che ha fatto la storia della musica italiana, nel cuore del porto di Venezia è parte delle iniziative che l’Autorità di sistema portuale sta promuovendo nell’ottica di valorizzare momenti di confronto musicale, culturale e sociale. Sono felice che musica e impresa abbiano cominciato a dialogare in modo nuovo e lo facciano proprio qui a Venezia, città che quest’anno è capitale della cultura d’impresa».