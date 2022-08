a venezia, un settembre ricco di musica con il festival callido

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Sarà un settembre ricco di musica quello che il Festival Callido proporrà nella città di Venezia. Giunto alla dodicesima edizione, il festival porterà nella città lagunare musicisti di varia provenienza, i quali si esibiranno agli organi storici presenti nelle diverse chiese coinvolte.

La programmazione prenderà il via venerdì 2 settembre, alle ore 21, nella chiesa di San Trovaso a Venezia, con l’organista belga Jan Vermeire per poi proseguire, toccando le chiese di San Polo, San Pantalon, San Rocco e le Basiliche di San Giorgio e dei Frari. Proprio ai Frari si svolgerà l’ultimo concerto del festival, a due organi, previsto per venerdì 30 settembre.

Il Festival Callido è una proposta dell’Associazione Alessandro Marcello, in collaborazione con la Fondazione Archivio Vittorio Cini e Asolo Musica. Tutti i concerti saranno ad ingresso libero.