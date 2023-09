A Mestre la settimana dedicata alla bici: escursioni, spettacoli, aperitivi e check-up

Venezia aderisce alla settimana europea della mobilità sostenibile (Sem) con una serie di iniziative di mobilità urbana "leggera". Il tema lanciato dalla Commissione europea per il 2023 è "Risparmiare energia" e vuole far riflettere sui consumi energetici, in particolare su quelli derivanti dagli spostamenti in automobile.

La ciclabilità è quindi il cuore della settimana della mobilità a Venezia, con gli eventi principali in programma dal 22 al 24 settembre. Il Comune ha predisposto un calendario di escursioni, show di bike trial e aperitivi (programma completo su www.comune.venezia.it/veneziainbici23). In questi tre giorni ciclisti appassionati, ciclisti arrugginiti e anche i “non ancora ciclisti” potranno usufruire del servizio bike check-up per far controllare gratuitamente la propria bicicletta, raccogliere informazioni sul tipo giusto di bici da acquistare oppure sugli itinerari della città e della provincia. Il bike check-up consiste in piccoli interventi di messa a punto come il gonfiaggio delle gomme, la lubrificazione della catena e la regolazione dei freni. «È un servizio che funziona bene in città italiane come Bressanone e Bolzano - spiega l’assessore alla mobilità Renato Boraso -. Lo vogliamo testare anche da noi durante questa settimana della mobilità e, se funzionerà, lo faremo continuare anche successivamente, girando tutti i quartieri del Comune».

Il programma prevede per il pomeriggio del sabato un bike test al parco Albanese di Mestre per provare tutti i nuovi modelli di biciclette, dalle più veloci e-bike alle più piccole pieghevoli, fino alle più capaci cargo bike, senza dimenticare le grave. La domenica il momento più coinvolgente: con partenza dal parco di San Giuliano sono previste otto escursioni guidate in bicicletta alla scoperta della città e dei suoi paesaggi più belli. I percorsi proposti quest’anno sono stati pensati per tutte le età e per tutti i gusti, ideati insieme a tutte le principali Associazioni del territorio che si occupano di bicicletta e scoperta del paesaggio: Fiab, Pedale Veneziano, la Velostazione, Lipu, i Forti.

Nell'area veneziana, soprattutto negli ultimi anni, gli investimenti per infrastrutture e servizi di mobilità sostenibile sono stati significativi. «È un settore sul quale, come Comune di Venezia, abbiamo investito numerose risorse - ha dichiarato il sindaco Luigi Brugnaro -. Questa amministrazione è stata la prima in Italia ad introdurre un servizio di trasporto pubblico completamente elettrico al Lido e Pellestrina. Sei anni fa abbiamo introdotto il primo car sharing interamente ibrido in Italia, abbiamo un innovativo servizio di monopattini elettrici e di bike sharing e dal mese di agosto 2023 è partita la campagna di conversione all’elettrico di tutti i veicoli per gli spostamenti di servizio dei dipendenti comunali. Abbiamo inaugurato i primi quattro autobus ad idrogeno per il trasporto pubblico, dopo che l’anno scorso è stata aperta la stazione di rifornimento per mezzi ad idrogeno. Negli ultimi otto anni anni la rete ciclabile comunale è aumentata in maniera straordinaria: i chilometri totali sono passati dai 115 del 2015 agli attuali 180, andando a risolvere oltre 30 punti critici della rete. Interventi brevi ma di grande impatto per la sicurezza degli spostamenti».

Le iscrizioni alle 8 uscite in bicicletta sono aperte nella pagina del sito del Comune di Venezia al link https://www.comune.venezia.it/veneziainbici23.

