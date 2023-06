A Chioggia arriva la Settimana della Musica

Dal 19 al 24 giugno 2023 ritorna in città la tanto attesa “Settimana della Musica” alla sua seconda edizione. Lo sguardo è rivolto ai giovani e a loro è dedicato il primo evento della stagione estiva dell’associazione Musica Chioggia in collaborazione con il Festival Suoni d’acqua e il Comune di Chioggia.

Il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, è la giornata della Festa della Musica, un evento musicale che si tiene ogni anno per celebrare il solstizio d’estate in più di 120 nazioni in tutto il mondo. Anche a Chioggia per il secondo anno la musica si diffonderà in città, all’aperto per le strade, giardini, chiostri, locali, in una celebrazione di ogni genere musicale, dal jazz al cantautorato dialettale italiano all’internazionale.

Il programma

Lunedì 19 giugno - h. 21.15: Lua Nova Trio

Presso Bacaro Altrove

Lua Nova Trio e? composto da tre musicisti che si sono incontrati con la comune e sincera passione per le variegate espressioni della musica e della cultura brasiliana. Con un live che unisce energia e profondita? i Lua Nova omaggiano i grandi protagonisti della MPB (musica popular brasileira) e propongono brani dal repertorio degli afro-samba, della bossa nova, della musica d'autore, accostando i pezzi piu? famosi ai tanti altri generi da scoprire e apprezzare.

Gradita la prenotazione allo +39 041 406 7406 presso Bacaro Altrove.

Mercoledì 21 giugno - h. 21.15: Giacomo Berlese & Simone Brolese Duo

Presso Nino Fisolo Cicchetteria

Un duo formato da chitarra e sassofono, in cui i brani più famosi della storia del jazz vengono riprodotti nella loro forma più pura ed essenziale. Giacomo Berlese – Sassofono, Simone Brolese – Chitarra.

Gradita la prenotazione allo +39 338 91 03 364 presso Nino Fisolo Cichetteria.

Giovedì 22 giugno - h. 21.00: The Sunny Sides Jazz 4tet

Presso Fronte del Porto Ostaria

Un quartetto drumless in cui l'espressività della voce si interseca con le melodie del sassofono, riproponendo alcuni degli standard più famosi della musica jazz da Miles Davis a Chet Baker.

Gradita la prenotazione allo +39 339 70 82 627 presso Fronte del Porto Ostaria.

Venerdì 23 giugno - h 21.15: Due Facce Una Razza

Presso Point Break, chioschetto Riva Mare

Con i piedi sulla sabbia e in riva al mare i Truma e Alessandro Tessarin & Orchestrina Strambiforte. Un confronto tra culture dialettali così vicine e così lontane.

Su prenotazione allo +39 041 490013 presso Point Break.

Sabato 24 giugno - h 21.30 : Carlo De Bei, con la partecipazione di Alberto Boscolo Agostini

In 10 meravigliosi pezzi Carlo De Bei, infastidito dal Garbin canta di amori, disgrazie e riscatti. Carlo De Bei, già vincitore a Sanremo 2001 del premio Volare per il miglior testo con la canzone Emily, e già chitarrista di Matia Bazar e Mango, ha pubblicato il suo primo album solista, Garbin, interamente cantato in dialetto chioggiotto. Accompagnato solo da Alberto Boscolo Agostini alle chitarre elettriche e mandolino, ha inciso il disco per l’etichetta indipendente Experience Music Label nel loro studio di registrazione nel vicentino.

Ingresso € 5,00 in caso di pioggia c/o Auditorium San Nicolò.

Su prenotazione allo 327 332 4469 Musica Chioggia.