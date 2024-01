Sfilata di vestiti tradizionali cinesi durante il Carnevale di Venezia

Suzhou, la "Venezia d’Oriente" descritta da Marco Polo, è una città cinese famosa in tutto il mondo per la qualità della sua seta e la particolare tecnologia di tessitura. Suzhou e Venezia, che si trovano alle due estremità dell’antica Via della Seta, dal 1980 sono legate da un gemellaggio ufficiale, perciò da anni portano avanti relazioni e iniziative di reciproco scambio storico e culturale.

In occasione del Carnevale di Venezia 2024, martedì grasso, 13 febbraio, alle ore 11.30 in Piazza San Marco, una suggestiva sfilata presenterà abiti tradizionali cinesi del Museo della Seta di Suzhou, svelando al mondo l’estetica dell’abbigliamento cinese e la tecnologia di tessitura con cui sono stati realizzati.

Seguirà una esibizione della Weisong School con danza dei ventagli, danze dal Drago, arti marziali acrobatiche, dimostrazione di Tai Chi, percussioni. L’iniziativa, inserita in una più ampia attività di scambio nell’ambito delle città gemellate, è promossa dal Comune di Venezia e dal Comune di Suzhou e organizzata dall’Istituto Confucio presso l’Università Ca’ Foscari Venezia in collaborazione con Vela e Wavents.