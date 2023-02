Sfilata dei carri allegorici a Campalto: in scena oltre seicento figuranti

Tredici carri allegorici, bande musicali, majorette, sbandieratori e una grande festa finale nel piazzale San Benedetto. Quello di Campalto sarà un Carnevale ricco e all’insegna della tradizione: l’appuntamento è per domenica 19 febbraio dalle ore 14.

La novità dell’edizione 2023, che porterà in scena oltre 600 figuranti, è il ritorno al percorso storico, un tracciato di 2 chilometri, per una durata di circa tre ore e mezza, con partenza da Via Orlanda, percorso interno tramite via Passo Campalto, via Sabbiadino per via Bagaron e ritorno in Via Orlanda, fino all’arrivo della sfilata nel Piazzale San Benedetto, davanti alla chiesa, dove sarà allestito il palco per le premiazioni. Dopo il passaggio dell’ultimo carro il via alle danze con il djset fino alle 21.

Nel corso della sfilata il servizio di sicurezza sarà supportato anche da una quarantina di donne appartenenti alle associazioni impegnate nell’attività di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione in caso di tumore al seno, come Lilt, il Trifoglio Rosa e Pink Lioness in Venice.

Per i più piccoli torna l'appuntamento con le giostre, non mancherà il tradizionale il mercatino del Carnevale che aprirà alle ore 18 di sabato fino alle ore 19 di domenica.

In occasione della sfilata dei carri allegorici sarà modificata la viabilità con la chiusura di tutte le vie del centro di Campalto.