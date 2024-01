Carnevale 2024, sfilata di carri allegorici a Chirignago

I carri allegorici arrivano a Chirignago per il Carnevale 2024. Un appuntamento di divertimento e intrattenimento per grandi e piccini che si svolgerà dalle 14 alle 18 di domenica 4 febbraio 2024, in Piazza San Giorgio. Un pomeriggio festa con spettacoli, animazione e musica per tutte le età.

