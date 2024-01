La sfilata di carri allegorici a Pellestrina per il Carnevale 2024

I carri allegorici tornano a Pellestrina dopo il grande esordio del Carnevale 2020: gli eventi diffusi su tutto il territorio arrivano anche sull’isola dell’estuario che avrà il suo evento dedicato, un appuntamento di divertimento e intrattenimento per grandi e piccini che si concluderà con degustazioni dei dolci tipici della tradizione. L'appuntamento è per giovedì grasso, 8 febbraio, dalle 15 alle 17.

L'esibizione dei carri carnevaleschi e gli spettacoli di animazione animeranno la piazza principale dell’isola, piazza Sant’Antonio, all’altezza del distretto sanitario, per un momento di festa dedicato a tutti i residenti. Sarà un pomeriggio di animazione, spettacoli e musica per festeggiare in grande stile sull’isola, dove non mancheranno gli artisti di strada e le performance per tutti i gusti: giocolieri, bolle di sapone giganti, fachiri, mangiafuoco, clowns, sketch comici e illusionismo. Si chiuderà in dolcezza, con frittelle e galani per tutti.