Il Carnevale a Dese con la sfilata dei carri allegorici

Il Carnevale passa anche per Dese. Domenica 28 gennaio, una sfilata di carri allegorici e figuranti in maschera percorrerà via Altinia portando nel centro allegria e divertimento.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Il ritrovo è previsto per le 14:30 in via delle Garzette: dopo aver percorso il centro di Dese, si arriverà alle ore 16.30 al Piazzale della Chiesa dove ad attendere i partecipanti ci saranno animazione e stand ristoro.