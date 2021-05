Una sfilata di moda per i 1600 anni di Venezia

Giovedì, all’hotel Ca’ Sagredo, in mostra le collezioni di 35 artigiani e 22 brand veneziani per far ripartire la creatività e promuovere il saper fare della città

Valorizzare e promuovere l’artigianato di Venezia attraverso le collezioni di moda di 35 artigiani e 22 brand veneziani. Sarà una giornata all’insegna della sostenibilità e del design contemporaneo: giovedì 27 maggio a Ca’ Sagredo, dalle 16 in poi, la Cna di Venezia organizza l’evento “Moda Venezia Futuro”, che rientra tra le iniziative ufficiali di Venezia 1600. L’iniziativa è realizzata con il contributo della camera di commercio di Venezia Rovigo, il patrocinio del Comune e la regia di Venezia da Vivere.

Sfilata di moda per rilanciare l'artigianato veneziano

Per celebrare il compleanno di Venezia, la Cna ha scelto di partire dal titolo della 17ª Biennale Architettura “How will we live together?”. La risposta che hanno dato 35 creativi, imprenditori, designer, artigiani operanti sul territorio si è concretizzata in tessuti innovativi dipinti a mano con colori vegetali, giacche sartoriali fatte con le vele di kitesurf, scarpe su misura, oro per gioielli e per la cosmesi, tecniche tradizionali che sono patrimonio immateriale Unesco ed espressione di Venezia e che saranno protagonisti indiscussi della sfilata di giovedì.

La sfilata avrà luogo nel rispetto delle restrizioni vigenti e dei protocolli di sicurezza, che impediscono gli eventi aperti al pubblico, pertanto si potrà seguire in diretta streaming alle 18.30 sulla pagina Facebook di Venice Original e sul canale Instagram di Venezia da Vivere. Durante l’evento, con la regia di Venice Fashion Week, sarà realizzato il video ufficiale della sfilata per valorizzare le produzioni dei 22 brand artigiani partecipanti, che aderiscono al progetto Venice Original.

«Per Venezia vivere nel futuro significa salvaguardare e trasmettere il prezioso mestiere artigiano, il saper fare che ha costruito la città nei secoli, la bottega che riunisce la comunità, il talento che produce oggetti preziosi, arte viva - afferma il direttore della Cna di Venezia centro storico, Roberto Paladini - Moda Venezia Futuro è un evento che vuole essere insieme un atto d’amore e un omaggio all’unicità di Venezia, ed un auspicio per la ripartenza, affinché il talento degli artigiani locali possa presto tornare a far mostra di sé nel calore delle manifestazioni dal vivo».

«Complimenti agli organizzatori per un’iniziativa che ci mostra la giusta via per scrivere insieme il futuro di Venezia - è intervenuto l’assessore al Turismo del Comune di Venezia, Simone Venturini - dobbiamo partire da noi, dall’artigianato d’eccellenza che ci contraddistingue, dal "saper fare" meglio degli altri. Il mondo non vede l’ora di poter tornare ad ammirare i prodotti di tanti veneziani che, con il loro lavoro quotidiano caratterizzato da passione e incredibile maestria, contribuiscono a delineare un futuro luminoso per la nostra città».