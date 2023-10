Al Valecenter una sfilata inclusiva nella giornata nazionale delle persone con sindrome di Down

Una sfilata di moda speciale e inclusiva per celebrare la bellezza e l’unicità di ognuno di noi sarà organizzata sabato 14 ottobre alle ore 10.30 presso il Centro Commerciale Valecenter in occasione della Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome di Down.

Luca, Nicolò, Alice, Anna e Giacomo e Giorgio della cooperativa Vite Vere Down D.A.D.I. sfileranno per Quellogiusto, il retailer nel mercato calzaturiero già dagli anni Ottanta, che oggi conta 14 negozi tra Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, presentando le proposte della collezione Quellogiusto Fall Winter 2023. A presenziare la sfilata ci sarà Monica Morgan, speaker radiofonica, che intratterrà gli ospiti con la sua simpatia e solarità.

«Non esistono due mondi diversi, ognuno di noi si differenzia per il proprio carattere. Ciò che ci distingue è la personalità, il nostro stile, mai soffermarci alle apparenze. Il claim di Quellogiusto è proprio “porta a spasso il tuo stile” - spiega Désirée Carraro, collaboratrice dell’ufficio marketing di Quellogiusto -. In occasione della giornata nazionale delle persone con sindrome di Down vogliamo valorizzare la bellezza come unicità. Siamo felici di poter essere in prima linea e promotori di questo importante messaggio, siamo nel mezzo di un cambiamento epocale in cui l'ideale di bellezza cede il posto a concetti di inclusività, unicità e diversità».

«Siamo davvero felici di condividere questa giornata con Quellogiusto - spiega Cristina Bietolini, direttrice di fondazione Vite Vere Down D.A.D.I. -. Un partner speciale che in questi anni è rimasto al nostro fianco, sostenendo progetti di autonomia e aderendo ad iniziative importanti come "100 cuori per Vite Vere", contribuendo a migliorare e rendere più sostenibile la vita delle persone con sindrome di Down e disabilità intellettiva».