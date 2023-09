Il rapper Shade alla Nave de Vero

Dopo diversi giorni di attesa, finalmente Nave de Vero (Marghera) ha rivelato il nome del cantante misterioso che aveva lasciato tutti con il fiato sospeso: Shade, il premiatissimo rapper italiano che ci ha accompagnati nelle ultime estati.

Attesissimo dai fan che hanno risposto in modo entusiasta su tutti i canali social Nave de Vero, Vito Ventura, in arte Shade, salira? sul palco della food court del centro commerciale il 22 settembre, dalle ore 21:00.

La notizia che aveva annunciato il concerto del misterioso cantante era stata rivelata diversi giorni fa nella forma di un "Save the Date" che riportava solo ora e luogo. Da quel momento, numerosi ospiti avevano provato a indovinare il nome del cantante, seguendo gli indizi man mano diffusi sui social. L’iniziativa rientra nella piu? ampia campagna di comunicazione "Always Something To Discover", che mira a sottolineare come a Nave De Vero ci sia sempre qualche novita? da scoprire.