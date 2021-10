Al parco Bissuola va in scena Silvia Gribaudi con "Graces", spettacolo di teatro-danza

Sabato 27 novembre il palco del Teatro del Parco è dedicato al teatro/danza e alla performance di Silvia Gribaudi con il suo spettacolo Graces, una performance ispirata alla scultura e al concetto di bellezza e natura espresso dal Canova. Gribaudi - in scena con Siro Guglielmi, Matteo Marchesi e Andrea Rampazzo - ama definirsi “autrice del corpo” perché la sua poetica trasforma in modo costruttivo le imperfezioni elevandole a forma d’arte, con una comicità diretta, crudele ed empatica in cui non ci sono confini tra danza, teatro e performing arts.

L’ispirazione dello spettacolo è mitologica: le 3 figlie di Zeus erano creature divine che diffondevano splendore, gioia e prosperità; in scena tre corpi maschili, tre danzatori dentro ad un’opera scultorea che simboleggia la bellezza in un viaggio di abilità e tecnica che li porta in un luogo e in un tempo sospesi tra l’umano e l’astratto.

