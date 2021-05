Concerto d'organo a Noale: Celeghin suona Bach "Didatta, poeta, genio"

Didatta, poeta, genio: sono i tre termini che riassumono la personalità di Johann Sebastian Bach, il più grande organista di sempre, e che faranno da cornice al concerto in programma domenica 16 maggio (ore 16.00) all’organo della chiesa dei Santi Felice e Fortunato di Noale.

Per il secondo appuntamento del festival del Marzo organistico il maestro Silvio Celeghin (che è anche il direttore artistico della rassegna giunta alla sua XXVI edizione) renderà uno speciale omaggio alla musica del grande compositore tedesco vista nei suoi aspetti più didattici/formativi, attraverso un originale e curioso percorso che partirà dai piccoli esercizi per tastiera, scritti a scopo didattico, per arrivare alle grandi opere organistiche, composte anch’esse per l’affinamento tecnico/espressivo degli allievi dello stesso genio tedesco. Insomma, una scoperta nuova del musicista di Eisenach, per rileggere alcune sue pagine sotto una nuova ottica, indubbiamente sempre unite alla poesia e alla genialità della struttura compositiva.

Il programma del concerto prevede l’esecuzione di brani dal Libro di Anna Magdalena, Invenzioni a 2 voci, Suites francesci e inglesi, Composizioni libere per concludersi con la Sonata n. 5 in Do maggiore BWV 529.

Celeghin ha iniziato la sua attività di organista proprio nella chiesa di Noale, sua città natale. Diplomato con il massimo dei voti presso i conservatori di Padova e Castelfranco Veneto in pianoforte e clavicembalo, si perfeziona all’organo con Francesco Finotti e partecipa a corsi con i più grandi organisti, uno su tutti Jean Guillou. Vincitore di numerosi concorsi, ha all’attivo molteplici collaborazioni musicali e prestigiose incisioni.

Il concerto inizierà alle ore 16. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria (whatsapp 3517565544).

