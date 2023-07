Jesolo, in piazza con Simone Fontecchio

Per i più appassionati di basket, un appuntamento da non mancare. Per i ragazzi, la possibilità di conoscere da vicino un grande giocatore della Nazionale (sarà uno dei pilastri della squadra che sarà, dal 25 agosto al 10 settembre, in Giappone, Filippine e Indonesia) e degli Utah Jazz, in NBA. Venerdì 14 luglio, alle 21, in piazza Milano, ci sarà una serata con il campione, con Simone Fontecchio che si racconterà, parlando degli inizi, della sua carriera, l’arrivo negli States e il rapporto con la Nazionale. Con lui ci sarà anche Lino Lardo, capo allenatore della Nazionale senior femminile.

L’appuntamento rientra nel “Simon Fonte Basket Camp”, il camp di Fontecchio organizzato da Fun’N Action, in collaborazione con l’assessorato allo sport. Infatti alla serata in piazza parteciperanno anche i giovani atleti del camp, che prima sfileranno lungo l’isola pedonale, da piazza Torino a piazza Milano. «Ho deciso di aderire al progetto di Jesolo - ha spiegato Fontecchio - perché mi è piaciuto molto il progetto di Fabio Vendramini e Ignacio Pezzini; era da tanto che mi veniva chiesto da più parti di fare un camp, ho pensato che questo fosse il momento giusto e la situazione giusta». «Con Simo c’è stata subito una grande intesa - hanno commentato Fabio e Nacio - fin dalla prima corrispondenza. È un ragazzo fantastico, oltre che un grande atleta. Questa serata in piazza permetterà a tutti di conoscerlo di più». Al termine della serata, Fontecchio sarà a disposizione per firmare autografi.