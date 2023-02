Allo SpazioEventi della Toletta il simposio interdisciplinare "Una serata di concetti viscerali"

Aabato 11 febbraio, alle 15.30 presso lo SpazioEventi della Toletta, il simposio internazionale interdisciplinare Una serata di concetti viscerali a cura di Carnival society of sciences & Teatro Instabile de Venexia. Un gruppo internazionale di architetti, studiosi e artisti si riunisce a Venezia con lo scopo di rinnovare il carnevale con il pizzicor dell’ironia intellettuale nel gusto di Rabelais. Accesso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il primo simposio internazionale è destinato alle scoperte, visioni e concetti demenziali ispirati alle arie nebbiose della laguna e alle creature fantastiche che le vivono. I partecipanti sono invitati a presentare i loro concetti in qualsiasi format: poesia, danza, canto, presentazione PowerPoint, ma in modo che il venerabile pubblico non si annoi e per non più di dieci minuti, sotto la direzione dei professori Stefano Aloe e Sergey Nikitin-Rimsky.