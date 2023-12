Il fumettista e youtuber Sio incontra il pubblico alla fumetteria Multiverse Comix

Giovedì 7 dicembre, alle 16:00, la fumetteria mestrina Multiverse Comix ospiterà Sio, noto fumettista e youtuber.

Al secolo Simone Albrigi, Sio è un artista eclettico che si divide tra fumetti online e cartacei, video e podcast. Creatore delle riviste "Scottecs Megazine" e "Scottecs Gigazine" (quest'ultima realizzata insieme a Fraffrog, Dado e Giacomo Bevilacqua), è stato autore anche di diverse sceneggiature di "Topolino", vanta un canale YouTube seguito da più di due milioni di persone e conduce – insieme a Lorro e Nik – il podcast "Power Pizza". Tra i suoi volumi monografici vi sono titoli di successo come Storiemigranti (scritto con Nicola Bernardi) e La bambina che voleva diventare un sasso

«Questo evento, oltre a essere l'inaugurazione della nostra collaborazione con Gigaciao, la nuova realtà editoriale di Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua, è il nostro regalo di Natale ai clienti fan di Sio– spiega Marco De Cassan, titolare di Multiverse Comix –. Nel corso della settimana che racchiude l'evento consegneremo, presso il punto vendita mestrino, i bigliettini numerati per organizzare l'ordine di arrivo per l'incontro, perciò consigliamo di passare in negozio per avere anche tutte le informazioni a riguardo». Per l'occasione, Sio presenterà il suo giga-volume Evviva che bello! - Raccolta blu e il numero di dicembre di Scottecs Gigazine.